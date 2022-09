Na státní svátek Den české státnosti festival zařadil provedení ukázek z Jistebnického kancionálu, klíčového pramene evropské středověké kultury, v podání ženského vokálního souboru Tiburtina pod vedením Barbory Kabátkové. Tento koncert se uskuteční ve středu 28. září od 19 hodin v kostele sv. Jakuba staršího v České Kamenici. V pátek 30. září zavítá festival letos podruhé do saského příhraničí, a to do kláštera St. Marienthal nedaleko Žitavy, který se stane dějištěm provedení ukázek ze španělské písňové sbírky Cantigas de Santa Maria v podání Hany Blažíkové, Barbory Kabátkové, Margit Übellacker a Martina Nováka. Po setkání s husitským chorálem zpívaným ve staročeštině se tak Hana Blažíková v St. Marienthalu představí symbolicky jako interpretka španělských duchovních písní věnovaných zázrakům vykonaných Pannou Marií z nejrozsáhlejší sbírky svého druhu v celé Evropě.

Program a vstupenky na lipamusica.cz.

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica v letošním roce již počtvrté nominoval výraznou uměleckou osobnost do role svého uměleckého garanta. Po Radku Baborákovi, Josefu Špačkovi a Pavel Haas Quartetu pozvání přijala právě světově uznávaná sopranistka Hana Blažíková, která je na festivalu již řadu let stálicí.

V letošním roce máte možnost být uměleckou garantkou festivalu Lípa Musica. Máte zkušenost z jiných festivalů či souborů z působení v roli dramaturgického kurátora, nebo je to pro vás role spíše nová?

Role je to pro mě naprosto nová. Mám už zkušenost s tím být „tváří festivalu“, nebo tak zvaným „rezidenčním umělcem“, ale nikdy jsem ještě nebyla přizvána k takto tvůrčí spolupráci. Byla jsem potěšena a zároveň mám samozřejmě trochu obavy, abych své roli dostála, zejména co se týče mé vlastní koncertní řady a také kurzu pro děti v českolipské Základní umělecké škole. Velmi bych si přála u mladých muzikantů probudit stejnou vášeň pro hudbu, kterou v sobě nosím už od dětství já.

Na festivalu Lípa Musica jste se poprvé objevila už v roce 2005 a od té doby jste zde provedla s úspěchem celou řadu projektů. Vzpomínáte na některé? Má mezi festivaly Lípa Musica pro vás nějaké speciální místo?

Lípa Musica zaujímá v mém životě naprosto výjimečné místo. Už si ani nepamatuji, kdy jsem na tomto festivalu koncertovala poprvé, ale ta krásná místa, zajímavá dramaturgie a přátelské prostředí ve mně vždy zanechávaly hluboký dojem. Vystoupení si dodnes pamatuji celou řadu – svůj první sólový koncert s harfou, koncert s Tiburtinou v noci na zřícenině hradu Oybin, Couperinovy Temné hodinky ve svaté Barboře v Zahrádkách, Jurkovičovy Ukolébavky v Prysku…, ale třeba i Mesiáš v libereckém divadle. Všechny tyto koncerty v sobě měly něco přesahujícího běžný koncertní provoz, na který jsme zvyklí. Líbí se mi, že zde často ve spojení dramaturgie s prostředím (a někdy i s okolní přírodou) vzniká takový nenápadný Gesamtkunstwerk.

Jak se vůbec za ta léta třeba i v kontextu Vašich vynikajících zahraničních úspěchů proměnila Hana Blažíková?

Myslím, že na tento paradox narazí snad každá lidská bytost – jsou chvíle, kdy mi připadá, že jsem se nezměnila vůbec, že jsem pořád ten stejný člověk, jako když mi bylo třeba sedmnáct let. Ale pak si uvědomím, že to tak není. Proměnilo se snad úplně všechno, moje hodnoty, názory, způsob myšlení, vkus, vztahy s lidmi… Myslím, že v tom nehraje roli nějaká kariéra, jednoduše jako člověk zraju a nabývám životní zkušenosti. Pokud snad, tak je to moje časté cestování a to, že jsem poznala různé kouty světa, co mi nejspíš zabraňuje vytvářet si nějaké bigotní či nacionalistické úsudky. Ale jsou samozřejmě i lidé, kteří nemusí cestovat k tomu, aby byli tolerantní a soucitní, takže kdo ví…

Co se týče úspěchu, ten je relativní. Někdy mi toto slovo v souvislosti s mou osobou přijde až směšné. Mám velké štěstí, že muzicíruji se skvělými hudebníky, to ano, ale snaha být za každých okolností co nejlépe připravená, ta se od mých mladých let nezměnila. Spíš naopak. Úspěch s sebou často přináší také stres a větší míru zodpovědnosti. Je určitě jednodušší být anonymní mladý umělec, který může jen příjemně překvapit!

Vzpomeneme-li některé milníky vaší kariéry, nelze nezmínit turné s Bachovými Matoušovými pašijemi pod taktovkou Philippa Herrewegha, spolupráci s orchestrem Bach Collegium Japan pod vedením Masaaki Suzukiho či orchestrem English Baroque Soloists a sbor Monteverdi Choir pod vedením Sira Johna Eliota Gardinera. Kdybyste měla jmenovat jednu osobnost, která ovlivnila vaši kariéru a přístup ke zpěvu, kdo by to byl a proč?

Vybrat jednoho člověka je pro mě nesmírně těžké! Vybírám mezi mojí babičkou, Pavlem Jurkovičem, mým milým profesorem zpěvu na konzervatoři Jiřím Kotoučem, i dirigenty, které jste jmenovala (i nejmenovala, třeba u nás Robert Hugo, v jehož ansámblu jsem se v mládí naučila mnohé). Nakonec to ale asi bude basista a pedagog Peter Kooij. Seznámila jsem se s ním po studiích na konzervatoři na jeho kurzech v Praze a on mi nejen jako první podal pomocnou ruku a začlenil mě do svého pěveckého ansámblu, zařídil mi předzpívání u Herrewegha a Suzukiho, ale hlavně mě naučil zpívat jinak. Zpívat rétoricky, jít smysluplně po textu, umět přednést recitativ tak, že zní jako mluvené slovo, umět na správných místech zkrotit vibrato… Měl na mě ohromný́ vliv v pěvecky-interpretační rovině.

Vraťme se k festivalu, v letošním roce je jeho leitmotivem zpěv a oslava krás lidského hlasu. Jak jste koncipovala svoji koncertní řadu?

Mám velké štěstí v tom, že jsem se za svůj hudební život setkala s rozmanitou škálou hudebních stylů a druhů. Spolu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem jsme se snažili vybrat projekty, které jsou nejen hudebně různorodé a dramaturgicky zajímavé, ale které jsou pro lidský hlas charakteristické a představují jej v jeho nejčistší podobě – gregoriánský chorál (Jistebnický kancionál s Tiburtina ensemble, pozn. redakce), jednohlasá středověká píseň (Cantigas de Santa Maria, pozn. redakce), romantický písňový recitál (písně Chopina, Schuberta a Schumanna za doprovodu německého klavíristy Andrease Staiera, pozn. redakce) a jakési pojítko mezi hudbou vokální a instrumentální – „souboj“ dvou nástrojů – sopránu a cinku (projekt Na dechu andělů s Brucem Dickeyem a Breathtaking Collective, pozn. redakce). Doufám, že na svých koncertech budu schopná ukázat rozmanitá zákoutí a možnosti hlasu, který má sice v těle jeden člověk, ale který zní pokaždé tak trochu jinak.

Podtitulem festivalového programu je tvrzení, že zpěv je zrcadlem lidské duše. Cítíte to tak?

Myslím, že zpěv je velmi osobní záležitost. Když zpíváte, není mezi vámi a vaším nástrojem žádný další článek, nemůžete se spolehnout na výrobce nástroje, že vám ho dobře vyrobil a naladil. Co máte v krku, jen velmi těžko změníte. Ano, lze trénovat techniku, některé věci vypíchnout, potlačit, ale třeba barva hlasu a jeho „gró“ se nikdy úplně změnit nedá. Je to jako byste se snažili změnit něco ze své osobnosti, to, jak mluvíte nebo chodíte… Vždy, když zpívám, dávám všanc něco ze sebe a musím doufat, že ty, kterým přednáším, to osloví. V tom je právě ale také síla zpěvu. Je v něm slyšet každá emoce, kterou se snažíte vyjádřit, dokážete jím hluboce oslovit lidi, kteří vás jinak vůbec neznají, můžete umocnit básníkova slova a vyplnit jinak prázdná místa na stránce. A naopak, slyšet zpěv, který mnou pohne je zajímavý zážitek. Kolikrát ani netuším, proč zrovna tento konkrétní hlas ve mne tolik rezonuje, čím mě dojímá. Je to jako najít odpověď na dlouho nezodpovězenou otázku, jako najednou pochopit řešení příkladu, jakési veliké porozumění naší obecné lidské zkušenosti.

Festival Lípa Musica se tradičně snaží podpořit rozvoj mladé generace a umožnit žákům základních uměleckých škol pracovat s profesionálními hudebníky na workshopech i na koncertním pódiu. Letos se coby garantka ujmete i práce se žáky českolipské ZUŠ. Máte vedle mistrovských kurzů pro pokročilé pěvecké talenty běžně v průběhu své kariéry možnost pracovat i s mladými talenty se základy hudebního vzdělání?

Musím se přiznat, že tato zkušenost mi chybí. Naposledy jsem s mladými zpěváky pracovala jako studentka konzervatoře, sama mladá zpěvačka! Říkám si ale, že jako žačka Pavla Jurkoviče to snad nemám předem prohrané. Že ve mně Pavel zanechal něco, čím i já, ač v tomto směru amatér, dokážu dětem zprostředkovat kouzlo zpěvu a muzicírování.

Váš koncertní diář je velmi nabitý, jak se vám daří odpočívat a udržovat se vokálně v kondici? Využíváte stále služeb pedagogů či mentorů?

Bohužel pedagoga už delší dobu nemám. Ne že bych nechtěla, ale tak to nějak vyšlo… určitě bych si to přála v budoucnosti změnit. Také toho odpočinku moc není. Udržuji se tedy zatím ve formě sama, naštěstí mě cvičení vždy bavilo. Je důležité cvičit techniku a rozezpívávat se, to mi vždy kladl na srdce Jiří Kotouč. Nikdy nevydržím dlouho mlčet, doma hodně cvičím, jinak by to ani nešlo. Jako koncertní zpěvačka na volné noze nemám k dispozici korepetitora, vše si musím do hlavy a do hlasu „nasázet“ sama a projektů je opravdu hodně. Učím se většinou víc programů najednou, protože mezi koncerty nebývá dost času. Často musím vokální cvičení kombinovat i se cvičením na harfu a takový rozvrh někdy zabere i celý den.

Kola koncertního života se po covidové pauze utěšeně roztáčí, vnímáte, že se kulturní svět touto zkušeností nějak proměnil, nebo se vše navrací do původních kolejí?

Já měla během covidového období štěstí a koncertovala jsem téměř bez přestávky. Samozřejmě to mělo určitá specifika, spíš se natáčelo nebo „streamovalo“, ale na rozdíl od mých zahraničních kolegů jsem si neměla na co stěžovat. Tento rok je ale zatím velmi šťastný, nejen že mi připadá, že hudebníci i publikum jsou v jakémsi stavu extatického vytržení z živého vystupování, ale měla jsem i štěstí na krásné projekty. Mohla jsem opět zacestovat do Japonska, odjet na delší evropské turné, vidět se s kamarády muzikanty, se kterými jsem se neviděla příliš dlouho. Před dvěma lety jsem se bála, že ta doba už nikdy nepřijde, tak se ji teď snažím pokorně vnímat a užívat si každou chvilku, co trvá.

Co zajímavého vás v letošní koncertní sezóně dále čeká?

Září bude cele věnované festivalům tuzemským, a to právě Lípě Musice a Svatováclavskému festivalu na Ostravsku. Dále mě čeká nový projekt s Brucem Dickeym, tentokrát věnovaný tématu morové rány v Benátkách v letech 1576–7. Nesmírně se ale už teď těším na prosinec, kdy bych měla strávit několik týdnů v Japonsku. Hodlám tam strávit i Vánoce, pokud tedy vše půjde dobře a nepřekvapí nás nějaká další vlna pandemie, která by opět zavřela japonské hranice pro cizince. Doufám, že to už nenastane!

Lucie Johanovská