Mezi dobrovolnými hasiči na Českolipsku ho znal každý. Josef Kreif byl starostou Okresního sdružení hasičů Česká Lípa. Zemřel ve středu 6. ledna ve věku 70 let.

Celý život Josefa Kreifa byl spojen s prací hasiče. Čtyři roky byl mezi profesionály. | Foto: Deník/Zdeněk Kraus

Začínal jako mladý hasič a v roce 1965 se stal platným členem SDH Doksy. Mezi profesionály nastoupil v roce 1974 v České Lípě. Bohužel po několika letech z důvodu úrazu musel skončit. „Přesto jsem mezi hasiči stále žil a pokračoval v Doksech, kde jsem 15 let dělal starostu sboru až do roku 2015, kdy jsem byl delegáty zvolen do funkce starosty Okresního sdružení hasičů,“ vzpomínal v rozhovoru pro Deník.