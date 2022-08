Po týdenním čekání se tak konečně dostane ke slovu zákupský těžký lesní speciál CAS32 Tatra 815 VVN, který je v lese jako doma! Domluvené nasazení je do 4. srpna, a to vždy ve složení velitel, strojník a dva hasiči po 12ti hodinových směnách.

Na místě zasahuje již kolem 900 hasičů a na místě je vyhlášen stále zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům se povedlo šíření požáru zatím zastavit, ale situace je stále kritická a těžko předvídatelná.

„Pohybujeme se ve velmi náročném terénu, překonáváme velká převýšení, v nohách kilometry a taháme těžký materiál do kopců a z kopců, jak je potřeba. Naši hasiči jsou aktuálně nasazeni u vrchu Bouřňák, kde je obrovské a stále žhavé spáleniště. Dotáhli jsme sem kilometry hadic! Je to náročné, všichni hasiči si sahají na dno svých sil, ale všichni jsme v pořádku… Ale jedno je jasné. Nepolevíme a bojujeme až do konce. Děkujeme všem, co nám drží palce,“ informovali zákupští hasiči na svém facebooku v pondělí odpoledne.

Hasiči Zákupy