Jaká byla vaše cesta k hudbě? Pro violu da gambu jste se údajně rozhodla už v pěti letech, čím vás tehdy tento nástroj tolik okouzlil?

Jako dítě varhaníka bylo mé dětství prosyceno hudbou, všichni moji sourozenci hráli na různé nástroje a každý den se zpívalo. Když mi bylo pět let, vůbec nešlo o to, jestli se budu učit na nějaký nástroj, nebylo jen rozhodnuto, na jaký konkrétně. Do zvuku violy da gamba jsem se doslova zamilovala, když jsem ji slyšela na koncertě s Wielanda Kuijkena. Pak jsem dostala malou diskantovou violu da gamba a začala se učit.

Ve vašem životopisu se dočteme, jak je hudba je pro vás životně důležitá, „je nejdůležitějším prostředkem komunikace mezi lidmi, je srozumitelnější a přesnější než jazyk a má větší emocionální význam než jakýkoli jiný zážitek, snad kromě lásky.“ Jak či za přispění koho se formovaly vaše názory na hudbu?

To je zkušenost, kterou každý hudebník prožívá: jak je šťastný, když může tuto jednoznačnost v hudební komunikaci sdílet s ostatními. Nejde ani tak o názor na hudbu, jako o krásný zážitek z toho, jakou výsadou je moci hudbu tvořit. Jde o komunikaci mezi sebou, tedy s kolegy, ale také o komunikaci s publikem: zažít, jak se lidé ztiší nebo rozveselí díky společnému zážitku z hudby.

Spolupracujete s řadou významných interpretů, současně však vystupuje také společně se svou dcerou, což bude i případ vašeho vystoupení na MHF Lípa Musica, či se svým manželem. Vnímáte souznění s nejbližšími jako bonus či další přínos pro hudební interpretaci, nebo může naopak blízkost vztahů být v jistých ohledech spíše zátěží?

Samozřejmě je snadné hrát s lidmi, se kterými to děláte už desítky let, jako se mnou a dcerou Marthe nebo s mým mužem Lee Santanou. Existuje určitý druh slepé důvěry, kdy můžete spontánně měnit hudební věci a víte, že tito lidé budou okamžitě reagovat. Ale stejně tak je možné zažít takové kouzlo při hraní s jinými hudebníky, které znáte méně. Velmi důležité je, že hudbu vždy tvoříte v jiných kontextech a pak vnášíte nové zkušenosti do starých konstelací: tak zůstává tvorba hudby vždy známá a zároveň nová.

Na festivalu Lípa Musica zazní právě Váš projekt s dcerou Marthe. Ta začínala jako houslistka, ale později si našla cestu ke gambě i k vám jako pedagožce. Těší vás, že se vydala ve Vašich šlépějích?

Je samozřejmě velkým komplimentem, když jako matka neodradíte své dítě, a to chce dokonce hrát na stejný nástroj a pak se vydá i na profesionální dráhu hudebníka. Mám z toho velkou radost, že sdílí prožitek štěstí z hudby. Nedávno jsem ji slyšela s jedním z jejích souborů na velmi kreativním koncertu věnovaném tangu a byla jsem její hrou naprosto okouzlena, to mě velmi potěšilo. Je hezké vidět, že jde velmi vlastní a sebevědomou cestou a že se její životopis vyvíjí na jedné straně podobně, ale na druhé straně zcela nezávisle na mně.

Společně představíte svůj zajímavý projekt Elemente. Co vás přimělo k volbě právě tohoto tématu? Jaké poselství tímto projektem chcete sdělit?

Zdroj: archiv Lípa MusicaŽivly jsou „elementární“ – vše, každou emoci a každý aspekt života lze přiřadit k jednomu nebo k více živlům. Spojuje je láska nebo hudba a my jako matky jsme se zaměřily na otázku, které aspekty přiřadíme ke kterému živlu a jaké pro ně najdeme hudební vyjádření. Tak například oheň znamená vášeň a lásku, ale také hledání tepla a bezpečí; voda znamená slzy a utrpení, ale také proudění života. Vzduch znamená vítr nebo bouři a pohyblivost, ale také nestabilitu; a konečně země je náš kořen, ale také náš hrob, stabilita a jednotnost, tvrdost a nakonec půda, z níž se může vše vyvíjet. Každý živel musí být chráněn, voda a vzduch musí být čisté a průzračné, oheň musí být střežen a země nesmí být znečištěna. Každý živel nás může také ohrozit, povodně a požáry jsou na mnoha místech realitou, zemětřesení a hurikány způsobují utrpení a škody. Náš program vás vyzývá, abyste tyto prvky brali vážně a přemýšleli o nich.

Věříte, že hudba může být lékem pro lidskou duši i tělo? Může takto působit i na celospolečenské úrovni? Může dělat lidi skutečně lepšími?

Hudba má tu velkou výhodu, že je to velmi udržitelné umění, tedy ekologicky smysluplné ;-) Po koncertě si nemusíte brát nic domů, na co se pak práší nebo co zabírá místo. Hudba nám dává možnost sdílet zážitek a dělat nám radost, aniž bychom museli konzumovat něco jiného, co by bylo spojeno s většími škodami pro svět. Hudba má tedy smysl, aniž by byla destruktivní. Má smysl jen pro ten malý okamžik, kdy se dostaneme do přítomnosti a jen posloucháme zvuky, a ty nás mohou i léčit a dělat lepšími…

V rozhovoru pro magazín Strings jste představila svůj nejoblíbenější nástroj historickou violu da gamba od Matthiase Albana z roku 1686, která po staletí ležela zapomenutá v jednom tyrolském klášteře, než byla objevena právě pro vás. Je stále vaším favoritem? Proč, čím je pro vás tolik unikátní?

Obrovské štěstí, které jsem s touto violou da gamba získala, je pro mě dodnes těžko pochopitelné. Tento nástroj má tak vřelý a specifický charakter, že je pro mě obrovskou radostí, když na něj mohu každý den hrát. Často poslouchám nahrávky, na kterých hraji na tuto violu da gamba, a nemohu uvěřit, jak dojemný je to zvuk. Marthe má však již nějakou dobu také starý nástroj, i zde jsme pravidelně samy překvapeny, jak je tento nástroj plný živosti a charakteru. Prostě už mají mnohem více životních zkušeností než my, ubohé lidské děti, a zdá se, že je to možné při hře cítit.

Před lety jste v jednom z rozhovorů vyslovila přání, že by se celý svět měl na chvíli zastavit, odpočinout si a dát vydechnout i planetě. A přišla pandemie… tedy pro Vás příležitost věnovat se vaší farmě, přírodě, józe… Co je pro vás největším naplněním volného času?

Ve skutečnosti se mi kromě všech strašlivých aspektů pandemie líbilo zejména to, že to najednou zafungovalo. Přišla pauza, bylo to jednoduše možné. Bylo možné, že na obloze nejsou žádná letadla a že celkově lze bezbřehý pohyb omezit na naprosté minimum. Ráda bych, abychom si do postpandemické doby odnesli mnoho zkušeností. Domácí vaření, čas, který si na sebe uděláme, úcta a přátelskost, s jakou se setkáváme s ostatními lidmi, a otázka, zda opravdu musíme neustále závodit po celém světě, nebo zda je také v pořádku jen tak jezdit na kole a o dovolené prozkoumat sousedovu louku. Nejvíce mě naplňoval čas strávený na pastvině, kde jsem několik měsíců klidně několik hodin denně vykopával bodláky a kopřivy: velký a důležitý úkol, kterému jsem se mohla věnovat s péčí a šťastným srdcem.

Žijeme v bezprecedentní době, která se v posledních letech stává až nadmíru turbulentní a nepředvídatelnou. Jak vnímáte její dopady na hudební sektor i chování publika a s jakými nadějemi či obavami hledíte do budoucna?

Na svých studentech vidím, jak velký tvůrčí potenciál v sobě mají, a vidím, že jejich životy jsou možná jiné než naše, protože koncertní život, dokonce i svět hudební produkce, se zcela změnil. Zapojují se do všeho možného, vymýšlejí performativní formáty, improvizují, hrají světu na všech možných kanálech, propojují se, píší hudbu pro počítačové hry, překrývají různé hudební styly, přidávají brazilské rytmické prvky do Telemannových fantazií… V Německu se během pandemie uvolnilo mnoho peněz na financování projektů hudebníků, vzniklo tak mnoho nových iniciativ, které by bez pandemie nebyly nikdy myslitelné. Skladby, nahrávky, výzkumné projekty, experimenty s vícerozměrnými zvukovými procházkami. Je to nádherná i děsivá doba zároveň, ale hudební svět je stále živý a vzrušující.

Lucie Johanovská