Cestou z Holého Vrchu na autobusové nádraží ztratil starší muž z České Lípy příruční tašku s doklady, telefonem a vyšší finanční částkou v korunách i eurech. Ten den totiž odjížděl na dovolenou…

| Foto: ph

Ale dopadlo to neuvěřitelně. Dvě dívky, ve věku asi 11 až 15 let, tašku našly, z dokladů zjistily jméno, v telefonu vyhledaly číslo na manželku, vše vrátily a nic za to nechtěly. Bohužel při předání věcí byla pánova manželka tak překvapena, že se na nic nezeptala a neví, kdo to byl. Šťastný důchodce by rád nálezce vypátral, poděkoval jim a odměnil je.