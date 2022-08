Hrad a zámek Frýdlant.Zdroj: Jiří HolubHrad a zámek Frýdlant má od letošní sezony oddělené trasy pro každou část, návštěvníci mají také volný přístup do nádvoří, kde je umístěna provizorní kavárna. O víkendech je otevřen i okruh Zbraně, zbroj a rytíři, který je zaměřen na frýdlantské zbrojnice a jehož součástí je i výstup na věž. Ve vybraných termínech je nabízen i dětský prohlídkový okruh, který jednoduchou formou seznamuje dětské návštěvníky s životem na panském sídle.

Do letních měsíců vstoupil hrad Grabštejn se čtyřmi prohlídkovými okruhy, spěchající návštěvník může využít i nabídku samostatné prohlídky věže či navštívit pouze kapli svaté Barbory, která se řadí mezi renesanční skvosty. I na Grabštejně myslí na dětské návštěvníky a to trasou nazvanou Hraběcí poklad, kdy děti hledají ztracený klíč od truhlice s pokladem. Kromě toho se zde na srpen chystá řemeslný víkend.Na Grabštejně je od 17. července do 30. října k vidění výstava, která představí autentické fotografie z cest Karla Podstatského z Lichtenštejna, kterého jeho touha po lovu zavedla až do Afriky.

Na zámku Hrubý Rohozec je ve vybraných prázdninových sobotách součástí okruhu Reprezentační prostory i hudební ukázka – pan Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany. S menšími skupinami (do 13 osob) průvodce vystoupá na hudební kruchtu, kde představí historii a funkce varhan. Od úterý do neděle je na Hrubém Rohozci nabízen také dětský okruh, kdy civilně oblečený průvodce seznamuje děti s životem na zámku, k tomuto okruhu patří také ukázka šlechtických hraček. K relaxaci mohou návštěvníci využít posezení v nádvoří, v zámecké kavárně či si udělat piknik v parku.

Zámek Lemberk nabízí kromě několik prohlídkových okruhů také dvě výstavy. V zámecké konírně jsou k vidění výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci. Druhá výstava je věnovaná svaté Zdislavě z Lemberka jako historické osobnosti.

Zámek Sychrov.Zdroj: Veronika NovákováCeloročně zpřístupněný Sychrov navazuje na prázdninovou tradici Prohlídek s princeznou, které jsou určeny pro nejmenší návštěvníky a v červenci a srpnu probíhají několikrát denně. Sychrovský zámek nabízí dva stálé okruhy zaměřené na rod Rohanů, příznivce drahých kamenů a řemeslného umu jistě zaujme trasa Zlatý poklad – jedná se o trezorovou místnost se sbírkou šperkařských plastik z dílny významného českého umělce Františka Khynla, kterou České republice tento turnovský rodák věnoval, doplněnou o expozici vzácných předmětů ze sychrovských sbírek (zlacené kalichy, slonovinové sošky). Tento okruh je bezbariérový.

Fenomén Českého ráje, hrad Trosky, vstoupil do letošní sezony s novinkou v podobě umožnění nákupu vstupenek on-line a také možnosti využití platebního terminálu návštěvníky. V areálu hradu je nabízeno občerstvení či možnost posezení s vlastními svačinami, během Hradozámecké noci v sobotu 27. srpna se návštěvníci mohou těšit nejenom na opékání špekáčků, posezení s živou hudbou, ale také na povídání o historii Trosek, zazní i pověsti a báje, které k tomuto místu patří – baterky s sebou!

Zámek Zákupy je druhým objektem na Liberecku, který má celoroční provoz. Zavíracím dnem je pondělí. Zákupský zámek nabízí v letních měsících dva prohlídkové okruhy se zaměřením na historii objektu. Během prázdnin zde dětské návštěvníky provází princezna.

