Ze žhavé Brazílie až do roubenky na Českolipsku vedla životní cesta Ricarda Hoineffa, scénografa, který propadl výrobě skla. V chalupě si zřídil atelier, kde hostí návštěvy a hovoří s nimi o své skleněné lásce v několika světových jazycích.

Navštívit Ricardův ateliér je trochu jiný zážitek než se procházet galerií. | Foto: KÚ LK

Narodil se do židovské rodiny v Rio de Janeiru. Na začátku devadesátých let minulého století si jako správný dobrodruh sbalil kufr a odletěl naslepo do Prahy. Tam vystudoval scénografii na DAMU a stal se z něj respektovaný tvůrce televizních znělek od Občanského juda až po StarDance. Pracoval také pro divadla v Liberci, Praze, Plzni nebo Karlových Varech.