V loňské sezóně se z důvodu situace kolem covid – 19 vlastně nábor vůbec nekonal a bohužel u některých ročníků máme velký nedostatek hráčů. Hllavně je potřeba doplnit ročníky 2014, 2015 a 2016. Ročník 2014 již letos hraje soutěž Libereckého kraje v kategorii 2. tříd a pro nedostatek borců za náš tým nastupují i mladší hráči.

Věříme, že se nám podaří stavy hráčů ještě doplnit, ať můžeme v budoucnu přihlašovat všechny kategorie soutěží, jak je a bylo zvykem. I z tohoto důvodu byla prodloužena zkušební doba pro nováčky v klubu na 3 měsíce. Nový hráč tedy dostane kompletní výstroj a na zkoušku má první 3 měsíce zdarma.

Začátkem školního roku bylo na Českolipsku rozdáno po školách a školkách více jak 4 500 kusů letáků, které zvou děti jednak na lední hokej, ale i na školičku bruslení. Kéž by byť jedno procento letáků oslovilo případné zájemce! Počet přes 40 nováčků by byl v náborech rekordní, ale pro náš klub velmi důležitý. Těšíme se na nové hokejisty a hokejistky, přidejte se k nám.

Nábor hokejistů a školička bruslení každou středu od 16:45 do 17:45 hodin a v neděli od 9 do 10 hodin až do konce dubna 2022. Přijďte a staňte se hokejistou či hokejistkou!

Tomáš Kučera, HC Česká Lípa