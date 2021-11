Kůže (též flek) byl původně kus kůže přišitý na kytli, na níž si havíř, při práci v dole, sedal. Jako slavnostní část oděvu byla kůže na kytli nošena i na hornických parádách. Absolventi skoku přes kůži jsou fakticky přijmutí do stavu hornického.

Dnes skáčou především absolventi Vysoké školy báňské v Ostravě. Dále se skáče tzv. čestný skok, kdy skáčou významné osobnosti či sponzoři. Zatímco příbramské skoky v období 1852 až 1939 proběhly vždy na půdě VŠB v Příbrami, tak po přestěhování do Ostravy v roce 1945 se skoky konaly v kulturních zařízeních jednotlivých patronátních organizacích, a to i mimo Ostravsko-Karvinský region. Zprvu se konaly nepravidelně a sporadicky. Teprve v roce 1972 obnovil dědičný kantor ostravské Alma mater Luboš Cwik éru pravidelného konání skoků přes kůži, a to jedenkrát do roka, jak je tomu dodnes.

1. října se do Stráže pod Ralskem sjelo na 250 uniformovaných hornických semestrů na 132. skok přes kůži pořádaný VŠB Ostrava. Letos se k organizaci této významné akce přihlásil místní hornický spolek, který tímto zařadil Stráž mezi plejádu hornických skokových měst! Již několik dní před skokem nainstalovali havíři před kulturní dům důlní vozík, který bude připomínat tuto významnou událost.

V 15.30 vyšel od „kulturáku“ rozverný průvod. V čele „nadlišák“ s pomocníky, za nimi svatá Barbora se svatým Prokopem, dále veselá kapela a houfec hornických uniforem. První zastavení je před generálním ředitelstvím s.p. DIAMO, kde horníky pozdravil generální ředitel Ludivík Kašpar, a kterého „nadlišák“ pozval k čestnému skoku přes kůži.

Po druhé zastávce, kde se představili zlatí skokané, došel průvod před strážskou radnici. Tady účastníky slávy přivítal starosta Mgr. Hlinčík a popřál přítomným veselou zábavu. Na konec se průvod shromáždil před kulturním domem, zazněla hornická hymna a svatá Barbora s Prokopem položili před vozík květiny na památku kamarádů, kteří zde v hamerské oblasti fárali a již nemohou s námi slavit. V podvečer začala na sále samotná slavnost.

Poté, co jsme se posílili pivní mastí, proběhl čestný skok přes kůži. Skákali generální ředitel DIAMA Ludvík Kašpar, ředitel zdejší věznice Vrchní rada Ladislav Blahník a další hosté. Po čestném skoku následoval "zlatý skok". Letošní rok byl specifický, z důvodu pandemie coronaviru nebyli žádní adepti z řad studentů, kteří by mohli být přijati do cechu hornického, a tak skákali účastníci skoku z roku 1983, kteří absolvovali skok v sousední Mimoni pořádaný tehdy Uranovými doly Hamr. Pozdě večer, po ukončení slavnosti, se horníci pomalu loučí, aby se postupně rozjeli do všech koutů Česka, a dokonce i na Slovensko.

Zdař Bůh a zase někdy na shledanou!

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem, Miroslav Janošek