V sobotu 15. a v neděli 16. října se uskuteční oslava 150 let trati Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa a Den otevřených dveří v depu lokomotiv v České Lípě. Depo bude pro veřejnost po oba dva dny otevřené od 9 do 17 hodin. Každou půl hodinu od 9:15 do 16:45 bude zajištěna kyvadlová doprava z českolipského hlavního nádraží do depa.