Přípravy na benefici trvaly necelé tři týdny, během nichž se pilně nacvičovala jednotlivá vystoupení a žáci se svými vyučujícími vyráběli různé dárkové předměty většinou s velikonoční tematikou. Do akce se zapojily děti z 1. i 2. stupně základní školy, pozvání přijali také hosté ze ZUŠ z České Kamenice. Martinova spolužačka, Eliška Váchová, vytvořila plakát a pozvánky, aby se veřejnost dozvěděla o chystané akci v dostatečném předstihu a mohla nás přijít podpořit.

V den D, 7.dubna, žáci z 8.A už od časných ranních hodin chystali v předsálí místního kina vše na odpolední prodej výrobků, zároveň na pódiu probíhala generální zkouška na večerní představení. Během dopoledne se podařilo natočit i krátkou videonahrávku na sociální sítě a Markéta Mrňávková průběžně pořizovala fotodokumentaci z přípravné fáze celého projektu.

Poděkování českolipské nemocnici a Hospici sv. Zdislavy

Zhruba v 16,00 hodin dorazili do kina i žáci paralelní 8.B v doprovodu své třídní učitelky a paní asistentky. Jim a také žákům z 5.B patří velké poděkování za to, že si všichni příchozí mohli posléze nejen zakoupit nabízené výrobky, ale také se dosyta občerstvit. Prodávaly se párky v rohlíku, vafle, buchty a spousta dalších dobrot. Žáci 5.B od 17,00 hodin nabízeli zákazníkům výbornou cukrovou vatu, nechyběla ani pestrá nabídka nápojů. O všechny bylo dobře postaráno, každý si mohl dopřát to, na co měl právě chuť.

První návštěvníci dorazili do kina již krátce před 17. hodinou a hned u vchodu podpořili celou akci v podobě dobrovolného vstupného, příchozí byli štědří nejen u vstupních dveří, ale i během následující hodiny, která byla rezervována pro drobné nákupy. Prodávali se ptáčci vyrobení z keramické hlíny, originální lampičky se stínítky, andílci, velikonoční zápichy, netradiční špachtlová puzzle, kašírované vázy s pouťovými květinami, výtvarná díla na plátně a mnoho dalších předmětů.

Krátce po 18. hodině zahájil ředitel školy Tomáš Vlček benefiční koncert, jehož součástí byla i dražba vybraných obrazů a dalších tematicky zaměřených výrobků. Moderování celého večera se ujala dvojice žáků z 8.A, Kristýna Máchová a Martin Král, které skvěle doplňoval svými aukčními vstupy jejich spolužák, David Jelínek.

Ukliďme Česko: Ve Stráži mohli lidé využít speciální pytlomaty

Prvními účinkujícími se stali žáčci 1.B, kteří si pro diváky připravili taneční a pěvecké vystoupení pod vedením třídní učitelky a paní asistentky. Na naše benjamínky navázali svou písní „Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země“ žáci 2.B. Jejich třídní učitelka vytvořila pro malé muzikanty i originální hudební nástroje. Následovalo vystoupení Lenky Urbanové z 8.B, členky místního oddílu mažoretek, která předvedla publiku svoji sestavu, s níž vystupuje i na soutěžích.

Pak už moderátoři předali poprvé slovo Davidovi, jenž zahájil dražbu prvního obrazu, který se z původní vyvolávací ceny 300 Kč podařilo vydražit i díky Davidovu excelentnímu výkonu za neuvěřitelných 2300 Kč. A to nás ještě čekala dražba dalších sedmi exponátů!

Na pódiu se mezitím seřadili žáci 4.A, kteří nám pod vedením své paní učitelky zahráli na flétny. Posléze je vystřídaly Štěpánka Svitáková a Leontýnka Altmanová, obě z 5.A, jež zazpívaly duet. 5.A reprezentovaly i dvě tanečnice, Vanesa Votroubková a Magdalena Osvaldová. Vystoupení 5.třídy uzavřelo Leontýnčino pěvecké sólo.

RETRO: Poklady z hospůdek. Sbírka pivních tácků čítá desítky exponátů

Následovala další dražba, tentokrát se za další nabízený obrázek podařilo získat 1600 Kč.

To už diváci ale přivítali potleskem na jevišti dvě členky taneční skupiny Tutti Frutti, Anny Půlkrabovou a Simonu Valíčkovou, kmenové žákyně 6.A. Další vystoupení bylo rovněž ve svižném rytmu, tentokrát ale účinkující mažoretky ze 7.B, Kateřina Kudrnová a Natálie Hrdličková, musely zvládnout i neposedné hůlky. Anička Hornová ze 6.B interpretovala píseň „Slunečnice“, jež před lety poprvé zazněla ve filmu režiséra Martina Friče a stala se tehdejším šlágrem.

Naši sólistku opět vystřídal David, který se ujal mikrofonu a zahájil dražbu věnce věnovaného do aukce žáky 2.B. O věnec s vyvolávací cenou 100 Kč se strhla doslova bitva, kterou odklepnutím kladívka ukončil až David. Věnec byl vydražen za 3500 Kč, nejvyšší částku celého večera! V tomtéž dražebním kole David ještě nabídl zájemcům další obraz s vyvolávací cenou 300 Kč. Dílo bylo následně vydraženo za 2500 Kč.

Zchátralý zámek Vartenberk ve Stráži se vrací do krásy. I díky penězům z kraje

Vzápětí se na jeviště vrátila Katka Kudrnová ze 7.B, aby se publiku tentokrát představila se svou miniformací, oddíl mažoretek navštěvuje již devátým rokem, a tak má za sebou už řadu úspěchů.

Následovala série vystoupení žáků z 8.A. Nejprve se publiku představila Kristýna Máchová, jež zahrála na kytaru. Průběžně pokračovala dražba nabídkou kašírovaného kuřete, které věnovali do aukce žáci 3.A. Kuře bylo vydraženo za 3000 Kč. Následovalo vystoupení Zuzany Znakové, která procítěně interpretovala hned dvě klavírní skladby. Zuzku pak vystřídala u mikrofonu spolužačka Tereza Šachová, Terka se věnuje sólovému zpěvu a chtěla by v budoucnu zpěv studovat na konzervatoři.

David se opět chopil mikrofonu a nabídl zájemcům další obraz na plátně s vyvolávací cenou 300 Kč. Toto dílo bylo posléze vydraženo za desetinásobek vyvolávací ceny!

Setkání pěti zemí. Na českolipské Tyršovce si užili týden s Erasmem

Představení se postupně chýlilo ke konci, čekala nás už jen dvě závěrečná vystoupení a dražba dvou exponátů. Kristýna Máchová nejprve zahrála na kytaru „Španělskou romanci“ tentokrát za doprovodu svého učitele hudby. Kytarista Jan Hrůzek, žák víceletého Gymnázia v České Kamenici, a Tereza Šachová, žákyně 8.A, interpretovali společně píseň „Boliviana“.

I dražba dospěla do finále, David si pro publikum připravil na závěr malé překvapení, jeho spolužáci ukryli za oponou tajemný předmět, který měl být rovněž vydražen. Nejprve se ale dražil květináč s velikonočním aranžmá od žáků ze 2.A. Za tento exponát se podařilo získat 800 Kč. Z našeho tajemného předmětu se vyklubala dvoumetrová obří pomlázka, za kterou nový majitel zaplatil rovné 2000 Kč.

Vrcholem benefičního večera se stalo akrobatické vystoupení chlapců z 8.A. Parkouristé, Jan Čižinský, Jiří Gut, Martin Král a Daniel Kněžour, vyburcovali svými salty a přemety publikum k zaslouženému dlouhotrvajícímu potlesku.

FOTO: V Kunraticích u Cvikova to žilo! Hasiči slavili 150 let sboru

Kristýna a Martin na závěr poděkovali účinkujícím, žákům a učitelům, vedení města i školy za podporu charitativní akce, ale zejména těm, kteří se aktivně zapojili do aukce předmětů. Ještě v průběhu večera byla publiku oznámena předběžná částka, kterou se podařilo vytěžit z prodeje výrobků a z dražby exponátů. Částka se vyšplhala na neuvěřitelných 50 500 Kč.

Jak již bylo avizováno předem, zisk poputuje na podporu ukrajinských občanů, jejichž země je těžce zkoušena válkou. Po dohodě s vyučujícími a s vedením školy bude celá částka včetně peněz, které vybrali za prodej stužek v ukrajinských barvách žáci 9.ročníku, převedena na účet Člověka v tísni. Tato nezisková organizace určitě dokáže co nejdříve peníze dopravit k těm nejpotřebnějším.

S nadšením konstatuji, že finální částka v této chvíli již přesáhla 60 000 Kč, neboť jsme ještě mohli připočítat dodatečně věnované finanční příspěvky. Děkujeme!!!!

Ivana Novotná, ZŠ Kamenický Šenov