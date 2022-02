V mužské kategorii je nominován Michael Maier (Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy). Na mezinárodní úrovni začal závodit již v roce 1982. Pětkrát se zúčastnil olympijských her a šestkrát vyhrál mistrovství světa veteránů třídy Finn. Anketu Jachtař roku opanoval celkem patnáctkrát. Byl také členem týmu +39 CHALLENGE Amerického poháru. Vloni závodil především jako člen týmu slovinské supermaxijachty WAY OF LIFE na různicích pozicích – jako boat captain, main trim, main grinder a helmsman.

Výsledky v roce 2021:

1. místo Bernetti Cup 21 (187 lodí) Terst, Itálie – člen posádky na WAY OF LIFE

2. místo Barcolana (1 722 lodí) Terst, Itálie – člen posádky na WAY OF LIFE

2.místo Hospitality Chalenge (16 lodí) Benátky, Itálie – člen posádky na WAY OF LIFE

6. místo Rolex Midle Sea Race (116 lodí) Malta – člen posádky na WAY OF LIFE

1. místo MČR Star (14 lodí) Máchovo jezero – společně s Jakubem Václavíkem

2. místo Open Austria Star Championship (26 lodí) Wolfgangsee – společně s Jakubem Václavíkem

Dva zástupce má v nominaci JK Česká Lípa, a to mezi juniory. Jedním z nich je Lukáš Kraus, který se po úspěšném roce 2020 snažil koncentrovat zejména na zahraniční závody. Díky tvrdé práci na vodě i na suchu se příprava na poslední sezonu na Optimistu vydařila. Kromě krásných výsledků na mezinárodních regatách se mu splnil sen probojovat se do zlaté skupiny na MS Optimist na Gardě (což je zřejmě po cca 25 letech další Čech, kterému se to podařilo).

Za snový výsledek považuje 16. místo na regatě D’Argento, což znamenalo prosadit se mezi top světové jachtaře na Optimistu. Během prázdnin se zúčastnil MČR ve třídě ILCA 4. Konec sezony pak již naplno patřil 29eru. Společně se svým bratrem se zúčastnili prvního ME na této lodi. Cílem do budoucna je právě tato třída, kde se těší na spolupráci s Ondrou Baštářem, se kterým sestavili posádku pro rok 2022.

Výsledky v roce 2021:

2. místo MČR Q (115 lodí) Nové Mlýny

2. místo MČR Q team race (11 týmů) Praha

4. místo MČR ILCA 4 (35 lodí) Nové Mlýny

6. místo CSC CUP – mistrovství Chorvatska (211 lodí) Medulin, Chorvatsko

16. místo D’Argento (255 lodí) Garda, Itálie

62. místo MS Optimist (259 lodí) Garda, Itálie

87. místo Garda Meeting Optimist (510 lodí) Garda, Itálie

O vítězství usiluje také Jiří Tomeš. Ač je mu teprve 11 let, je schopen závodit s těmi nejlepšími 15letými soupeři ve třídě Optimist. 3. místo v silně obsazeném podzimním závodě na Gardě je toho důkazem. „Jsem první jachtař v rodině, na Optimistu jezdím od dubna 2018, od 8 let, a to na Máchově jezeře. V roce 2019 jsem začal kromě závodů v ČR jezdit i do zahraničí. Nejradši mám Gardu, tam se mi daří, vloni jsem byl třikrát v top 10 ještě jako cadet. V sezoně 2021, už jako junior, se mi podařilo prosadit i mezi nejlepšími. Chci dobře reprezentovat Českou republiku, náš klub Jachtklub Česká Lípa a být jedním z nejlepších jachtařů,“ říká.

Výsledky v roce 2021:3. místo Halloween Cup Optimist (436 lodí) Garda, Itálie3. místo MČR Optimist celkově (115 lodí) Nové Mlýny – mistr republiky Optimist mladší žáci3. místo Český pohár Optimist – starší žactvo celkově a 2. chlapec2. místo MČR Q team race (11 týmů) Praha91. místo MS Optimist (259 lodí) Garda, Itálie9. místo Trofeo Naviera Armas Optimist (37 lodí) Las Palmas, Kanárské ostrovy31. místo Mezinárodní mistrovství Polska Optimist (334 lodí) Dziwnow113. místo Garda Meeting Optimist (510 lodí) Garda, Itálie

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v úterý 22. března 2022.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu