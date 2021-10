Po měsíci zkoušení nastal den D! Natáčení jsme si vybrali na snad nejteplejší odpoledne v roce. Panu Lukášovi - kameramanovi a střihači v jedné osobě jsme vylíčili zamýšlený scénář do nejmenších detailů a pak „jsme jeli na ostro!“ Tancování na vyhřáté dlažbě, několikeré převlékání do barevných kostýmů, opakování záběrů nám zpříjemňovaly vtipné hlášky dětí i rodičů a osvěžení v podobě nanuků, nápojů a studené mlhy z nového mlhoviště.

Zkoukli jsme několik videí na YouTube a přemýšleli, jak se této výzvy zhostit a jak ji celou pojmout. Na první pohled nám bylo jasné, že my precizními tanečními kroky, asi nikoho neoslníme. Proto jsme si vytyčili skromný cíl: Naučit se něco nového, zatancovat si, pobavit se, a krásně si společně strávený čas užít!

Mateřská škola Stružnice se zapojila do Jerusalema Dance Challenge. | Foto: archiv školy

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.