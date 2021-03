Muzejní depozitáře nejsou jen tak obyčejnými sklady, kam se odkládají staré věci. Každý z předmětů má svoji historii a svůj příběh. S vyhledáváním těchto příběhů je třeba mít dostatek trpělivosti a ne vždy je snaha korunována úspěchem. Je to napínavé dobrodružství, které krok za krokem vede k poznání.

Jak se dostal baletní střevíček světoznámé primabaleríny Fanny Elssler do českolipského muzea? | Foto: muzeumcl.cz

Jeden takový příběh vám nyní předkládáme. Jeho hlavním protagonistou je baletní střevíček ručně šitý z kůže a hedvábí a malý tak, že by ho obulo jen děvčátko. Podle zápisu v evidenční kartě z konce 80. let 20. století, jej do muzea v r. 1905 darovala sestra českolipského skladatele a pianisty Václava Studničky (1815 – 1895).