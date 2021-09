Mě samotného čekají na podzim a v zimě například koncertní vystoupení se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK či Brněnskou filharmonií, snad několik repríz Mozartova Figara v opavské opeře, Seneky v Plzni a několik dalších zajímavých sólistických i ansamblových koncertů a natáčení u nás v Čechách i zahraničí. S Anmoenem chystáme hned dva další koncertní programy. Jeden by měl být jakýmsi profánním dvojčetem programu „Zrození – zánik – naděje“. V rámci druhého projektu obohatíme naši pánskou skvadru o mého skvělého kolegu a blízkého kamaráda, barytonistu Tomáše Krále. Na obojí se moc těším!

Chtěl jsem, aby se každý z muzikantů v rámci programu realizoval nejen interpretačně, ale i autorsky – alespoň formou již zmíněných improvizací. Theorbista Marek Kubát měl před námi v tomto ohledu náskok, protože mohl do programu přispět svou již dříve zkomponovanou krásnou skladbou „Sdílení“. Přímo nám „na tělo“ vzniklo De profundis, které její autor Tomáš Hanzlík zkomponoval v době loňského jarního lockdownu a krásně vystihl temnou a posmutnělou atmosféru tohoto zvláštního období, kterou na konci své skladby, ve spojení s významem jejího textu, přetavil v nadějný a optimistický závěr. Právě sdílnost a srozumitelnost, které se pojí s posluchačskou atraktivitou bez laciného pozlátka, jsou asi hlavními kvalitami tohoto našeho dvorního skladatele. Jaké další zajímavé projekty (nejen s Anmoenem) připravujete?

Řekl bych, že jde o celkem natradičně koncipovaný program, v němž se prolíná vyprávění příběhu (naznačeného již v samém názvu koncertu) s opakováním jakési ideé fixe. Ta je postavena na improvizacích na úvodní téma závěrečné skladby Tomáše Hanzlíka De profundis, které tak prostupuje celým koncertem. Jednotlivé skladby, ať už sólové či společné, se snažíme zahrát a zazpívat tak, aby nepůsobily jako oddělené a na sobě nezávislé entity, ale právě naopak jako jednolitý (ač vnitřně proměnlivý) tok hudby rozdělený do tří velkých samostatných oddílů.

Těch důvodů bylo hned několik. Jednak ve mně po zhruba patnácti letech, co se pohybuji na profesionálních koncertních a operních pódiích jako zpěvák na volné noze, uzrála myšlenka, že by nebylo špatné zkusit si realizovat nějaký vlastní projekt a nahlédnout hudbu z trochu „jiného úhlu“ než jsem zvyklý. Zároveň jsem cítil dluh vůči sbormistrovskému oboru, který jsem vystudoval na Pedagogické fakultě UK a kterému jsem se doposud věnoval jen minimálně. ANMOEN sice není žádný sbor ani vokální ansámbl, ale přesto tam některé prvky nabytého vzdělání (ať už jde o vedení zkoušek či občasné dirigování) uplatním.

Jste renomovaným pěvcem, který spolupracuje s předními českými i zahraničními soubory. Co vás přimělo k tomu založit si vlastní ansámbl?

