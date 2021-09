S novou uměleckou garancí Pavel Haas Quarteta se obzory festivalové dramaturgie rozšířily o mnoho zajímavých hudebních podnětů a jedním z nich bylo i bližší seznámení s tvorbou současné slovenské skladatelky Ľubice Čekovské. Tvorba charismatické dámy pocházející z východního Slovenska osciluje mezi soudobou klasikou, operou i hudbou k filmům a divadelním hrám. Patří k nejtalentovanějším ve své generaci a pyšní se řadou prestižních ocenění a uznání na mezinárodní scéně.

Proslulý skladatel Arvo Pärt o Čekovské prohlásil: "V jejím díle je cítit čistota, střízivost a dramatičnost… její hudba vyzařuje pocity svěžesti a radosti ze života… krása a vážnost." Také už se těšíte, jaká bude nová festivalová kantáta Domov/Heimat? Zazní v sobotu 4. září v bazilice Všech svatých v České Lípě.

K narozeninám MHF Lípa Musica jste festivalu dala jeden z nejkrásnějších dárků – skladbu napsanou přímo pro festival. Slyšela jste někdy předtím vůbec o naší hudební přehlídce?

Budu upřímná, ne, neslyšela jsem o něm. Ale když mě oslovili pro spolupráci moji přátelé z Pavel Haas Quartetu, abych napsala skladbu pro váš festival Lípa Musica, který má letos 20. narozeniny, byla jsem zahanbená, že jsem o vás nevěděla dříve, o to více se těším, že vašemu festivalu mohu s láskou k výročí věnovat svoji kantátu Domov/Heimat.

Za možností navázat spolupráci s vámi stojí, jak jste již poznamenala, letošní umělecký garant festivalu – Pavel Haas Quartet. Jak dlouho již společně spolupracujete a čím je pro vás tento soubor výjimečný?

S těmito výjimečnými lidmi jsem začala spolupracovat v roce 2015, kdy jsem pro festival Contentus Moravie napsala skladbu Midsummer Quartet. Záhy potom jsem jim ještě napsala skladbu pro smyčcový oktet Ascent /Descent. Jsou to fenomenální muzikanti, lidé obrovské energie a profesionality, kteří s lehkostí bytí provozují hudbu na té nejvyšší možné úrovni, „bez servítek, intravenózně přímo od srdce k srdci“…

Téma, ke kterému se kantáta Domov / Heimat vyslovuje, je historicky citlivou kapitolou našich dějin. Jak je vám osobně toto téma blízké a čím vás osobně oslovuje?

Je to vážné téma našich dějin, které není „zahojené“ a žádá si svoji pozornost. Uvědomuji si, jak jsme jako lidstvo jeden na druhém závislí, jak je potřebné pěstovat porozumění, respekt, odpuštění… jak je důležité hledat v nás lidech to, co nás spojuje a ne to, co rozděluje, jak je důležité mít morálně čisté hodnoty, být lidský a charakterní a rozpouštět nenávist láskou…

Když komponujete skladbu s jasně daným tématem, věnujete se také hlubšímu studiu jeho faktických souvislostí, nebo je váš přístup ke kompozici, řekněme, více emocionálně založený?

Když člověk komponuje skladbu, měl by mít jasno, co v té skladbě chce z hlediska (stavebního) kompozičního povědět. Jen samotnými emocemi se dá skladba těžko zkomponovat. Důkladně jsem si prostudovala dostupnou literaturu, pojednávající o tomto citlivém tématu… bylo to místy hrůzostrašné čtení, když si uvědomíte, že se takové křivdy děly „jen přednedávnem“… po osvobození… když si svět konečně vydechl po útrapách druhé světové války… Pracovala jsem s hloubavým textem Tomáše Cidliny, který mě emocionálně vedl při samotném procese psaní.

Komponujete raději na zakázku, na přesně dané zadání, nebo je vám bližší naprostá volnost a naslouchání vlastnímu vnitřnímu kompozičnímu hlasu?

I tuto skladbu jsem psala na objednávku, s textem, neboli zadaní bylo jasné, že to má být skladba o čtyřech částech pro sbor a smyčcové kvarteto. Volnost a naslouchání vlastního kompozičního hlasu jsou přítomné i při konkrétním zadaní, tedy i v tomto případě. Nedá se psát pod jakýmkoli tlakem, možná jen pokud se jedná o čas, říká se, že deadline je největší talent. Já se však snažím si svoji práci vždy dobře naplánovat, abych nebyla příliš v časovém stresu.

Jak byste vy sama charakterizovala svůj kompoziční styl a hudební jazyk? Co považujete v tomto smyslu za klíčové? A je potřeba podle vás při kompozici uvažovat také nad budoucím posluchačem a třeba se i přizpůsobovat obecnému vkusu v zájmu úspěchu a popularity díla?

Je to velmi těžké i nevděčné charakterizovat svůj kompoziční styl, nevím, jak to verbalizovat, možná snad, že se snažím roky pěstovat svůj kompoziční „software“, kterému rozumíme, a v kterém se umím s jistotou pohybovat, jako v domácím prostředí. Je příjemné slyšet i ze strany publika, jak s nimi vaše hudba komunikuje. Hudba by se měla psát pravdivě a bez kompromisů, pokud tu nemáme „pandemii“ … minulý rok jsme takto musela zkracovat kvůli přísným restrikcím svoji operu „Impresario Dotcom“ napsanou pro festival v Bregenz o 40 minut. Ale dopadlo to výborně.

Pokud byste měla vybrat jedno dílo z Vašeho dosavadního odkazu, které máte nejraději a považujete jej za nejzdařilejší, pokud se to takto dá říct, či nejúspěšnější, které by to bylo?

Mám svoje oblíbené skladby, ale já se této otázce raději dobrovolně vyhnu…

Věnujete se také filmové hudbě a hudbě k divadelním hrám. Je složitější přizpůsobit se „rytmu“ a scénáři filmu či hry, než vytvořit na čistém listu vlastní kompozici? Nebo je to pro vás spíše odpočinek od klasické kompoziční práce?

Je to jiný druh práce, jste jako skladatel v roli druhých houslí, musíte se přizpůsobit režisérské poetice, hledáte společnou řeč, ale to řemeslo je obdobné, vždy se živá hudba musí řemeslně napsat, orchestrovat, vyprodukovat. Mám ráda komponovaní hudby k obrazu, scénám…

Jak je podle vás vnímána soudobá hudba u dnešních posluchačů a návštěvníků koncertů. Je těžké zavděčit se dnešnímu publiku a přimět ho otevřít se novým impulsům? Narážíte spíše na konzervativní přístup, anebo se dnešní posluchač už méně bojí nové hudby?

Myslím si, že i posluchač se v dnešní době víc otvírá novým hudebním obzorům, a podstatně více se soustředí na samotné poslouchání nové hudby už i bez předsudků. Ty mnohokrát z psychologického hlediska způsobují blok v posluchači. Je dobré hudbu poslouchat „nanovo“, jakoby poprvé „v životě“, a nechat ji na sebe znovu a znovu působit. Když člověk přijde na koncert si jen „oddechnout“, jistě jej dokáže všelicos vyrušit, když přijde na koncert „poslouchat–naslouchat“, možná odejde o něco bohatší a možná i zaslouženě odpočatý.

Jak těžké je uspět v dnešní době jako hudební skladatel/ka? Co vám nejvíce pomohlo prorazit se svými skladbami na světová pódia? Jsou podobně potřebné úspěchy v soutěžích, jako v případě výkonných interpretů, nebo je budování skladatelské kariéry odlišné?

Je to dennodenní práce, která se buduje lety a zkušenostmi. Respekt přijde po čase, kdy se se po těžké práci objeví první plody. Je na škodu usnout na vavřínech stejně jako zůstat ležet na zemi…

Měla jste či máte své skladatelské vzory, pokud ano, jaké? Kde hledáte dnes inspiraci pro svoji tvorbu?

Skladatelských vzorů je velmi mnoho, líbily se mi osobnosti z dávných dob až po ty žijící, hlavně ty svérázné, silné a temperamentní s výrazným skladatelským podpisem… a těch je mnoho. Je užitečné se od takových Mistrů učit.

Ľubica Čekovská.Zdroj: archiv LMVraťme se ke skladbě Domov / Heimat. Mohla byste ji našim čtenářům z hudebního hlediska trochu představit? Prozradíte, kolik času trvá napsat skladbu takovéhoto rozsahu?

Domov / Heimat jsem začala psát v létě minulého roku, Tomáš Cidlina mi poslal svoje texty, a pustila jsem se do komponování. Každá část tohoto cyklu má svoji poetiku, svůj temporytmus, a tak jsem každé části věnovala vlastní charakterový hudební portrét.

Kantáta má ale z hlediska kompozičního svého společného jmenovatele, který se odvíjí od začátku do konce. Hlavním hudebním „hostitelem“ a průvodcem Kantáty je smyčcové kvarteto, Pavel Haas Quartet, které uvádí posluchače do hudebního děje, pak se přidává vlídné „slovo“ v podaní Martinu Voices pod vedení dirigenta Lukáše Vasilka, které ve spolupráci se smyčcovým kvartetem promítá příběh ve čtyřech částech. Skladbu jsem psala asi osm měsíců.

Jaký je váš přístup ke kompoziční práci, věnujete se jí příležitostně, když pociťujete inspiraci, nebo spíše systematicky a soustavně?

Pracuji soustavně a pokud je to možné i systematicky…

Lucie Johanovská