Moje maminka Jarmila (75 let) bydlí celý život v Mimoni a zříceninu hradu Ralsko má sice za humny, ale vždy ji obdivovala pouze z dálky, nikdy nahoře nebyla.

Z Ralska si paní Jarmila odnesla neopakovatelný zážitek i snímek. | Foto: Štěpánka Vondráčková

Minulý týden jsem přijela na návštěvu a protože přálo počasí, zrodil se nápad vyšlápnout to nahoru a konečně i s maminkou. Připojila se i švagrová a tak jsme kopec všechny tři úspěšně zdolaly. Maminka se zatoužila vyfotit přímo u věže, která je viditelná z dálky. Je neuvěřitelné, co se povedlo. Příroda ji odměnila krásnou vzpomínkou v podobě fota, které přikládám. Jistě uznáte, že jsme si to nemohly nechat jen pro sebe.