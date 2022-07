„Když vidím, co se ve společnosti, děje, nemůžu zůstat sedět se založenýma rukama a čekat, až se to všechno projeví naplno. Máme mnoho konfliktů ve společnosti, zničenou ekologii planety, inflační dopady ohrozí spoustu domácností, a to vše se ještě prohloubí klimatickou krizí, pokud včas nepodnikneme potřebné změny. První krok je informovat všechny lidi o tom, co se děje s klimatem, protože mnoho lidí ještě potřebné informace nemá. A také informovat o možném východisku,“ popisuje Julie Dudová ze Zahrádek u České Lípy, která se ve volném čase věnuje překladu textů v rámci projektu Tvořivá společnost. Je maminkou tří dětí a přeje si, aby žili v krásném světě plném lásky, pochopení a přátelství.