Měsíc září je pro školáky již tradičně měsícem návratu k běžným školním povinnostem. V uplynulých měsících jsme se všichni přesvědčili o tom, jak jsou právě tyto běžné školní povinnosti vlastně vzácné a jaké štěstí máme, když je můžeme naplňovat společně ve školních třídách.

Pokud nepříjemné kovidové týdny připomnělo na pár dní povinné testování či stále platné nošení roušek, to vše je pro nás zanedbatelnou překážkou v práci. Přivítali jsme prvňáčky stejně slavnostně jako každý jiný rok, vklouzli jsme do práce s lehkostí, jako bychom snad ani prázdniny neměli. Školní chodby se zaplnily hlasy a kroky, světla v oknech se rozsvítila, z jídelny zase voní dobré jídlo a školním hřištěm se hlasitě ozývá fandění sportovních nadšenců.

Na úplný začátek připravila naše škola pro své žáky 2. – 9. tříd netradiční poprázdninové setkání na dvoudenním adaptačním pobytu v Poslově Mlýně. Tam na ně čekal bohatý program, který připravila organizace Ulice dětem, koncert ZUŠ, diskotéka, ohňostroj a společné vypouštění balónku plných přání. Stmelovací aktivity třídních kolektivů, bohatý program, nádherné počasí a společná přespávačka – to vše přispělo k tomu, aby nový školní začal jako velké dobrodružství.

Abychom do života školy přizvali i jejich rodiče, škola uspořádala již třetí ročník rodinného atletického čtyřboje. Sportovní klání rodinných týmů přišli podpořit zástupci města Česká Lípa, paní starostka Jitka Wolfová a pan místostarosta Jaroslav Turnhofer. Z rukou pana ředitele Václava Špetlíka převzali vítězné týmy hodnotné ceny a všichni zúčastnění pamětní diplomy. To samozřejmě nejsou všechny akce, které v rámci oslav padesátého výročí v naší škole plánujeme. Máme se všichni na co těšit.

Život ve škole zkrátka jede na plné obrátky. Práce máme všichni dost V některých třídách se děti připravují na přijímací zkoušky, v těch prvních zase, jak oslovit paní učitelku. Jak vysvětlit prvňáčkovi, že by už neměl tykat paní učitelce, když jeho vysvětlení je tak prosté: “Proč ti nesmím tykat, když jsi můj miláček?“

I tak lze být milován na Slovance.

Jménem pedagogického sboru ZŠ Slovanka Hana Broulíková