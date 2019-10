Akce se účastnilo 17 dvojic ze 4 klubů – domácí Vafle z Nového Boru, NZDM Koule z České Lípy, NZDM Lampa z Mimoně a NZDM Depo z Nového Města po Smrkem. Většina z hráčů tu nebyla poprvé. Je na nich vidět zlepšení ve hře samotné, v přístupu ke spoluhráčům a v neposlední řadě v dodržování fair play. Tentokrát v obou kategoriích zvítězili hráči z NZDM Koule z České Lípy.

Trocha fotbálkové matematiky: děti celkem odehrály 98 zápasů za 6 hodin. Na třech hracích stolech padlo průměrně 12 gólů za zápas. To je 1176 gólů v turnaji, zhruba 3 góly za minutu. Děleno počtem stolů, je to 1 gól za minutu.

A proč Vás nudím tímto propočtem? To je jednoduché. Pro nás nemá gól za minutu žádný význam, ale pro naše klienty je to jeden z mála momentů, kdy si můžou říct: něco se povedlo, mám možnost něco dokázat, změnit, otočit skóre, prosadit se. Každé naše rozhodnutí v každé minutě je vlastně taková hra na skóre, buď je dobré, nebo ne. Hráče učíme, že stojí za to snažit se a bojovat, i když se zdá, že je vše ztraceno. Občas se povede vše otočit, a když ne, nemá cenu vztekat se, nadávat a vzdávat další pokus.

Na školní rok 2019/2020 NZDM Vafle připravuje oficiální spuštění fotbálkové ligy nízkoprahových klubů. Tento projekt má za cíl upevnit vznikající přátelství mezi hráči, podpořit zdravou soutěživost a dát klientům možnost vyhrávat i učit se snášet prohry. Pracovníci učí děti řešit konflikty, motivují je a podporují ve hře. Pro nízkoprahové kluby je to možnost k prohloubení spolupráce napříč libereckým krajem.

Organizátor turnaje, Rodina v centru, pod kterou NZDM Vafle pracuje, děkuje firmě Krofian. Ta je hlavním partnerem fotbálkové ligy a dlouhodobě podporuje NZDM Vafle. Věnovala ceny pro vítěze – batohy, fotbalové míče, sportovní lahve, flash disky, sluchátka, trička i čepice. Poděkování patří i Potravinové bance Liberec, firmě Rosengard za technickou podporu a Matěji Volkovi - ligovému hráči, členu reprezentace a kamarádovi, za vedení turnaje a exhibiční utkání.

Oldřich Prokop, Kontaktní pracovník NZDM Vafle