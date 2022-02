Muzeum Čtyřlístek Doksy

pátek 18. února neděle 20. února, 13 - 17

Budou připraveny především tvořivé dílničky, ale samozřejmě si také můžete prohlédnout muzeum, které skrývá spoustu zajímavostí, vyluštit zábavnou křížovku, zhlédnout filmovou pohádku se Čtyřlístkem nebo si půjčit deskovou hru.

JARNÍ ATELIÉR PRO RODINY S DĚTMI

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

úterý 15., čtvrtek 17. a sobota 19. února, 10 - 17

Tvořivé dílny výroba lampionu, krasohledu či záložky do knihy. Připraven bude také relaxační koutek i kvízy, za které lze získat malou odměnu. Vstup do muzea pro návštěvníky do 18 let zdarma.

LYŽOVAČKA VE SKIAREÁLU JEŠTĚD

každý den, 8:30 - 16, středa + víkend i 18 - 21

Vynikající sněhové podmínky a lyžování bez front slibuje lyžařský areál na Ještědu. Vybrat si můžete z desítky sjezdovek, na Nové Skalce je na středu, pátek a sobotu připraveno i večerní lyžování od 18 do 21 hodin.

Dinopark Plaza Liberec

každý den, 9 - 19

Celoročně otevřený krytý zábavní park rozkládající se ve třech patrech NC Plaza Liberec, kde čeká na návštěvníky druhohorní prales s bouřkou a opravdovým deštěm, stezka pro odvážné děti DinoTrek, dětské paleontologické hřiště a DinoLaser, který prověří postřeh a hbitost.

VENKOVNÍ KLUZIŠTĚ V ČESKÉ LÍPĚ

u zimního stadionu Česká Lípa

všední dny 14 - 20 hodin, víkendy 10 - 20

Teploty venku sice občas klesají pod nulu, ale nikdy ne na dost dlouhou dobu, aby se dalo bruslit venku někde na rybníku. Proto je pro vás v České Lípě k dispozici kluziště se speciálním povrchem. Ve všední dny ho můžete navštívit od 14 do 20 hodin, o víkendu od 10 do 20 hodin. Připraven bude také stánek s občerstvením.

AKTIVNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

Krajská vědecká knihovna Liberec

Krajská vědecká knihovna v Liberci zve všechny aktivní děti a rodiče nebo prarodiče na pestrý program, který je připraven na dobu jarních prázdnin.

15. února od 10.00: Kolibřík - čtenářský klub pro rodiče s dětmi do 5 let

15. února od 15.00 do 18.00: Bramborové hrátky i pohádky – výtvarný workshop a divadelní představení

17. února od 14.00 do 19.00: Šachový čtvrtek - přijďte si zahrát na velké šachovnici s obřími figurkami (v Hudební knihovně)

každý den od 10.00, 13.00, 15.00 a 17.00: Případ ztracené knihy - úniková hra v knihovně

Akce pro děti konané v knihovně o jarních prázdninách v rámci kampaně Týdny pro neziskový sektor:

12. února od 10.00: Pohádkový automat – sobotní pohádka společnosti Motyčkovic klika

14. února od 10.00: Pohádkové babičky čtou dětem – prázdninové čtení pro děti

15. února od 14.00 do 17.00: Výroba mýdel a další dílničky pro děti

16. února od 14.00 do 17.00: Hokusy pokusy zábavná věda pro děti

17. února od 14.00 do 17.00: Děti dětem - tvořivé dílničky Motyčkovic kliky

SPORTOVIŠTĚ V TURNOVĚ ROZŠIŘUJÍ HODINY

plavecký bazén a zimní stadion Turnov

Velké množství hodin pro veřejnost chystají sportoviště v Turnově. Strávit volný čas v době jarních prázdnin můžete například v plaveckém bazénu na Výšince, který je primárně určený jako výukový pro školy a školky.

Otevírací doba plaveckého bazénu na Výšince od 14. 2. do 18. 2. 2022

Pondělí 14:00 – 19:00 veřejnost, 19:00 – 20:00 aqua aerobic

Úterý 14:00 – 20:00 veřejnost

Středa 14:00 – 19:00 veřejnost, 19:00 – 20:00 aqua aerobic

Čtvrtek 14:00 – 20:00 veřejnost

Pátek 14:00 – 20:00 veřejnost

Hodiny veřejného bruslení o jarních prázdninách na zimním stadionu

Pondělí 14. února 11:15 - 14:00 - Veřejné bruslení

Úterý 15. února 8:00 - 9:45 - Hokejky - veřejné bruslení s hokejkami

10:00 - 14:00 - Veřejné bruslení

Středa 16. února 8:00 - 14:00 - Veřejné bruslení

Čtvrtek 17. února 8:00 - 11:30 - Veřejné bruslení, 13:00 - 15:00 - Hokejky - veřejné bruslení s hokejkami

Pátek 18. února 10:15 - 15:00 - Veřejné bruslení, 18:45 - 20:00 - Veřejné bruslení

Sobota 19. února 13:15 - 16:45 - Veřejné bruslení

17:00 - 19:15 - Hokejky - veřejné bruslení s hokejkami

Neděle 20. února 13:15 - 16:15 - Veřejné bruslení

ZÁBAVA V ROKYTNICI

Roky FunPark Rokytnice nad Jizerou

každý den 8 - 16

Další zábavu na sněhu, kromě našich lyžařských svahů pro ty větší, servírují i různé funparky. Z těch nejnovějších je to třeba Roky FunPark v Rokytnici nad Jizerou. Dětským lyžařům nabízí mnoho interaktivních prvků jako třeba Čarovný les plný pohádkových bytostí.