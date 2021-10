V nich naše mladé naděje představili své umění v karate agility, základních technikách v postoji, sportovním zápase proti překážce, kata sestavách a sportovním zápasu kumite. A již nyní je jisté, že má karate v České Lípě velkou budoucnost.

Celkem se nám totiž z Liberce podařilo odvézt 25 medailí, z toho hned 10 zlatých, 6 stříbrných a 9 bronzových. V kategorii do sedmi let bodoval Jan Veselý, který bral dvakrát zlato a dvakrát obsadil třetí místo. V kategorii 8-9 let si bronz odnesl David Polák za svou kata sestavu. Výrazně cinkalo také v kategorii 10-11 let, ve které medaile vybojovali Matěj Fedorčák, Jakub Veselý a Ondřej Fedorčák.

Vůbec nejúspěšnější den však zaznamenal Jan Fedorčák v kategorii 12-13 let, přičemž si odvezl hned čtyři zlaté medaile a jednu stříbrnou, a na jeho úspěchy navázal neméně heroickým výkonem Jiří Urban s jednou zlatou, třemi stříbrnými a jednou bronzovou medailí.

Gratulujeme všem borcům a děkujeme městu Česká Lípa, Libereckému kraji i Národní sportovní agentuře za podporu naší akademie. Těšíme se na další kola a věříme, že v nich Shobu Academy svůj poslední úspěch zopakuje.

Vojtěch Sedláček