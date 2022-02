Na co jste na zámku nejvíce pyšní?

Jsme císařský zámek, jsme Schönbrunn severu. Jezdili sem členové panovnického rodu Habsburků. Hodně zámků se může pochlubit tím, že tam přijeli Habsburkové na návštěvu, ale u nás na zámku nebyli jen hosty, tady byli doma.

Co jste připravili pro návštěvníky nového?

Novinkou je celoroční otevření zámku. Tím se zámek Zákupy řadí mezi několik málo zámků v České republice se zimním provozem. V Libereckém kraji jsou to pouze zámky - Sychrov a Zákupy.

Dále se snažíme mít v expozici vždy něco nového - třeba věci, které ležely poškozené v depozitáři a nyní jsou zrestaurovány a vystaveny.

Co se v současné době rekonstruuje a jaké plány máte do budoucna?

V současné době probíhá rekonstrukce hospodářského dvora, kde po jejím skončení plánujeme prohlídky. Příští rok chystáme obnovu Švýcarského domku v parku, kterou budeme financovat ze zámeckého rozpočtu, a výhledově se chceme pustit do opravy skleníku.

V loňském roce začala rekonstrukce asi jedné třetiny budovy hospodářského dvora a po opravě zde chystáme expozice. V přízemí je veliká konírna, v prvním patře bude v devatenácti místnostech expozice, kterou nazveme Zapomenuté zámky a zapomenuté rody. Budeme zde vystavovat mobiliář z nezpřístupněných šlechtických sídel.

Dále probíhá dokončení opravy střechy na hlavní budově. Letos je na řadě zřícená část ohradní zdi v parku, střecha na předzámčí a další drobné úpravy v interiérech. Chystáme se opravit dvě místnosti v prvním patře, o které se rozšíří prohlídková trasa. Také restaurujeme sedm malovaných stropů od Josefa Navrátila ve druhém patře zámku.

Abychom mohli udržovat zámecký park, platit elektřinu, zámek musí vydělávat. Snažím se, aby vše jelo na plné obrátky a využít všechny, aby zde pracovali na maximum. Za sekání zámeckého parku se dříve utrácely velké peníze, a když ho teď sekáme sami, peníze mohu využít na opravy - třeba právě Švýcarského domku v parku. Rekonstrukci hospodářského dvora sami nezvládneme, ale posekat trávu, natřít lavičky a zamykat zámecký park, aniž bychom utráceli za služby různých firem, to dokážeme. Chtěl bych minimalizovat náklady a maximalizovat výnosy, aniž by byly ohroženy památkové hodnoty zámku.

Plánujete v budoucnu chovat na zámku nějaká zvířata?

Pokud by zde opět měl přebývat medvěd, museli bychom pro něj vybudovat výběh v jiné části zámku.

Protože je součástí zámku hospodářský dvůr, chtěl bych zde vybudovat ohrady s domácími zvířaty, jako jsou například ovce, kozy, slepice, králíci. Spousta dětí dnes už ani neví, jak běžná domácí zvířata vůbec vypadají. Školám bychom nabídli spolupráci a zázemí, aby zde mohly zvířata pozorovat a zároveň se o nich učit. Chtěl bych využít část hospodářského dvora, kde jsou dochované barokní chlévy a vybudovat zde expozici to tom, jak fungovalo hospodářství za časů šlechty. A také učební místnost pro žáky a jejich učitele, aby zde školy mohly strávit třeba celý den.

Povídá se o tajných chodbách, opravdu zde jsou?

Tajné chodby zde nejsou, lidé si je často pletou s barokními odvodňovacími kanály, které jsou vyzděné a až metr dvacet vysoké. Za velkých dešťů, když bylo velké množství vody, potřebovali ze zámku vodu odvést například k jezírku v parku nebo k řece Svitávce. K tomu sloužily právě tyto odvodňovací štoly.

Existuje nějaká zajímavost, kterou na prohlídkách neříkáte?

V kapli původně stály dva oltáře a v 50. letech byl jeden z nich zbourán. Nevíme, kdy se to přesně stalo, nevíme, kdo a proč to udělal. Rozbité kousky oltáře byly nalezeny různě po zámku. Je to pro mě samotného záhadou a chtěl bych se dozvědět, komu a proč ten oltář tenkrát tak vadil.

Jste rád, když se o zámku mluví a píše? Pomáhá to návštěvnosti? A jak to bylo letos?

Každá propagace je dobrá. Byla zde Česká televize i Český rozhlas, o našem zámku se pravidelně píše v novinách i na internetu. Vytvořil jsem facebookový účet, kde máme druhou nejvyšší sledovanost hned po Karlštejnu.

Objekt nesmí stagnovat. Stále musí být v povědomí, skvělý je zájem médií a to zajišťuje větší návštěvnost.

Letos byla návštěvnost malá, kvůli covidu přestaly jezdit zájezdy. Za rok bývalo třeba čtyřicet zájezdů a nyní jen pět. Přestali jezdit cizinci, letošní zahraniční zájezd byl jen jeden. Menší návštěvnost byla i o letních prázdninách. Návštěvníci se nemusejí prokazovat testováním ani očkováním, jediné, co se musí v souladu s nařízením vlády dodržovat, je nedělat prohlídky o větším počtu než 20 osob a chodit s respirátorem.

Co všechno musí kastelán umět?

Kastelán musí umět zastoupit všechny pracovní pozice - pracovat v zámecké zahradě, provázet návštěvníky, ale také uklízet. Když totiž onemocní zaměstnanec, práce se nezastaví, provoz musí stále běžet. Pokud chce člověk dělat kastelána poctivě, nesmí se vyhýbat žádné práci. A do toho musí být kastelán trochu právník, trochu stavař, personalista, účetní…

Jaké to je být kastelánem? Jste tu spokojený?

Být kastelánem je můj splněný sen. Pro mě není vyšší meta v České republice než zámek v Zákupech. Zákupy jsou pro mě „top“.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám i zámku daří a máte mnoho spokojených návštěvníků.

Autor: Adéla Řehořková