Co dělali a jak si to užili tentokrát?

Už po škole jsem byl natěšený na dobrodrůžo. Jakmile si pro nás přišla paní učitelka, věděl jsem, že to dopadne dobře.

Dobrodružství začalo tím, že jsme si šli opékat buřty na Mlýnek. Hráli jsme různé hry na Mlýnku, ale i po cestě. Když jsme dorazili zpět do školy, plnili jsme hru s QR kódy. Odměnou za správné splnění byla pizza. Měli jsme na výběr šunkovou nebo sýrovou. S Kubou jsme snědli celou.

Po večeři jsme šli do tělocvičny. Tam jsme si udělali velkou opičí dráhu a někteří kluci hráli fotbal. No vlastně i holky. Renča byla v bráně a paní učitelka se jí snažila dát gól. Nedala.

Když jsme dorazili z tělocvičny, ve třídě jsme si udělali kino s popcornem a brambůrkami. S Adamem jsme usnuli až ve 24 hodin. Ráno jsem byl vzhůru první. Uklidili jsme a po snídani alou domů.

Vše se mi moc líbilo.

Véna P.

Vše mě moc bavilo. Pořád jsme se smáli. Bylo to príma. Fakt jsme se vyblbli. Chtěla bych to zažít znovu, protože jsem si to moc užila. Kdybych ve škole nespala, bylo by mi to líto. Příště bych chtěla spát jinde než ve třídě. Paní učitelka nám slíbila, že až bude teplo, přespíme třeba v tělocvičně.

Natálka H.

V pátek jsme se sešli v šatně. Potom jsme šli na Mlýnek a tam opékali buřty a hráli hry. Po návratu jsme ve škole hráli týmovou hru s QR kódy. Odměnou byla pizza. V tělocvičně jsme si postavili velkou opičí dráhu a pořádně jsme se vyřádili. Zpocená jsem odjela domů.

Nelinka

V pátek ráno jsme si do školy přinesli nejenom aktovku, ale i batoh, spacák a karimatku. Po vyučování a obědě nás vyzvedla paní učitelka v družině. Šli jsme nahoru do třídy, kde čekala paní asistentka Renča. Doplnili jsme si pití, dostali buřt a chleba a šli opékat na Mlýnek. Dřevo na ohýnek jsme si museli sehnat sami. Potom jsme se vrátili zpět do školy. Hráli jsme hru a řádili v tělocvičně. Unavení jsme se ve třídě koukali na pohádku, jedli popcorn a šli spát. Ráno jsme si ke snídani dali palačinky.

Moc se mi to líbilo, už se těším na další spaní ve škole.

Míša

V pátek jsme se sešli ve škole. První jsme šli na Mlýnek opékat buřtíky. Po cestě jsme hráli hry, hodně nás to bavilo. Před večeří jsme hráli hru ve škole. Úkoly byly ukryté do QR kódů. Byla jsem v týmu s Adamem a Páťou. Moc nám to šlo. K večeři jsme měli pizzu. Pak jsme šli do tělocvičny, kde jsme si udělali opičí dráhu. Bylo to moc fajn.V půl desáté jsme šli z tělocvičny a připravili si postýlky. Měli jsme kino a popcorn a brambůrky. Ráno jsme si dali palačinky a šupky domů.

Emička

Říkali jsme si, že bychom mohli zase jednou spát ve škole. Vždyť naposledy jsme v ní spali na konci druhé třídy. A ten den přišel.

Bylo to v pátek 8.10. Přišli jsme do školy, odložili si věci a šli na Mlýnek. Opekli jsme si buřty a zahrály hry. Vrátili jsme se zpět do školy. Ustlali jsme si postýlky. Vedle mě spala Sofča a Terka.

Potom jsme si zahráli QR hru, splnili úkoly, sbírali jsme lupy a klíč. Za odměnu jsme měli pizzu a pak jsme šli do tělocvičny. Tam jsme si zablbnuli. Ve třídě šup do pyžama, a pak kino a popcorn.

Ráno jsme si dělali palačinky, zabalili jsme si a odnesli věci k hlavnímu vchodu. Cestou jsme mohli jezdit po zábradlí. Bylo to super. Jindy totiž nemůžeme. Uklidili jsme lavice, dostali diplomy a hurá domů.

Děkuji Janče a Renče za bezva spaní. Těším se na další.

Adélka