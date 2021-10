Krásný příklad mezigeneračního propojování představují MŠ Horní Police, Domov pro seniory Česká Lípa, Rodinné centrum Slůně Česká Lípa, AlzheimerCentrum Česká Lípa, ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a Domov pro seniory Pampeliška Stráž pod Ralskem. V průběhu celého roku se zapojovali do Pohádkové soutěže a nejen to! Tvořili a předávali si dárečky a pečené sladkosti k různým příležitostem, posílali si video pozdravy a zdobili ploty…

Mohlo by se zdát, že loňský školní rok a všemožná opatření mezigeneračnímu propojování nepřála, ale opak je pravdou. V Mezi námi hledali způsoby, jak nedopustit, aby vytvořené vztahy vychladly a cestu našli. Kontakt mezi zapojenými zařízeními se odehrával „na dálku“ – děti malovaly křídami pod okny babičkám a dědečkům, zpívaly písničky, malovaly, posílaly obrázky, pozdravy a videovzkazy a na mnohých místech využily i on-line přenos.

Moc dobře to vědí v obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která myšlenku mezigeneračního propojování podporuje a pomáhá v rámci programu Povídej šířit na území celé republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.