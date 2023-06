Ve dnech 18. až 20. dubna 2023 se uskutečnil závěrečný, jubilejní 25. ročník festivalu pěveckých, tanečních a hudebních vystoupení Patříme k sobě, který pro děti, mládež i dospělé se zdravotním postižením celých 25 let připravovala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily.

Klienti českolipského Denního stacionáře se zúčastnili 25. ročníku festivalu Patříme k sobě. | Foto: Eliška Š. Kysilková

Během třídenního bohatého festivalového programu účastníci navštívili města Semily, Turnov, Rovensko pod Troskami, Jilemnici, Jablonec nad Jizerou a Lomnici nad Popelkou. Svá vystoupení představili v kulturních domech, kulturních centrech, divadlech, na otevřeném náměstí, v zařízení pro seniory atd. Festival vždy představoval nejen samotná vystoupení osob se zdravotním postižením, ale vždy byl připraven bohatý doprovodný program.

Navštívili jsme Bozkovské dolomitové jeskyně, nechyběly ani historické prohlídky zámků a hradů, vyzkoušeli jsme si sportovní aktivity, opakovaně zhlédli nová filmová představení v kinech. V rámci ubytování jsme se seznámili s přívětivým a vždy milým prostředím hotelů i horských penzionů.

Festivalový příběh se odehrál v letošním roce naposledy. Bylo pro nás tedy důležité s velikou ctí připravit takové vystoupení, kterým bychom mohli mimořádným a úžasným ženám z Podkrkonošské společnosti poděkovat. Je těžké vyjádřit slovy naše upřímné poděkování. Hrdé a dojemné tváře našich uživatelů hovoří za vše.

Každý festival si užili plnými doušky. Velice hrdě, vždy s maximální nasazením, představovali svá vystoupení, která někdy velice dlouho a složitě trénovali. Zkusili si tak být tanečníky s pompóny, zpěváky, divadelními herci, moderátory, mimy i tanečníky scénických tanců. Byli a jsme umělci, kteří stáli na prknech, jenž znamenají svět. Získali jsme nové kamarády a pevná přátelství, navázali další kontakty a spolupráci.

Na festivalu jsme vždy vystupovali jako tým a uživatelé se tak nenásilně učili novým dovednostem, jakými jsou například ohleduplnost k potřebám druhého člověka, týmová spolupráce a vzájemná pomoc. Užili jsme si společná posezení v kavárnách, navštěvovali různé restaurace a zažívali tak zážitky jako ostatní lidé. Město Semily se stalo naším přátelským městem, v čele s velice milou a přívětivou paní starostkou. Občané města nás v rámci festivalu podporovali, zastavovali na ulici a sdíleli s námi naše dojmy.

Tým 14 mimořádných žen, které 25 let připravovaly festivalová setkávání, jsme poznali na letošním galavečeru. Nechyběla zde historická ohlédnutí a milá poděkování paní starostky města Semily a představitelů Libereckého kraje.

Milé a vzácné ženy z Podkrkonošské, díky vám jsme začali psát kroniku našeho umění. Poznali jsme, jaké to je, pokud stojíte na jevišti a plné hlediště doslova „praská ve švech“, lidé se přidávají do rytmů a svým potleskem vás podporují a motivují. Viděli jsme i slzy dojetí a díků. To vše a ještě mnohem více díky Vám!

Děkujeme celé Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených v Semilech a přejeme mnoho sil a optimismus do dalších let.

Za Denní a pobytové sociální služby, p. o. Česká Lípa

Eliška Šťastná Kysilková, pověřená vedením Denního stacionáře