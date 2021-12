Náš klubík zvídavých dětí se vydal v pátek 15. října odpoledne vlakem do Skalice u České Lípy na výlet do jelení a dančí obory. Příjemnou procházku od nádraží k oboře jsme si zpestřili veselým i poučným povídáním a také zpěvem.

Podzimní výlet do obory ve Skalici. | Foto: Marie Kašparová

U obory jsme se potkali nejprve s Alanem, českým fouskem, a pak i s jeho pánem a majitelem obory panem Tatarkovičem. Vyprávěl nám, jak oboru založil, co všechno obnáší péče o jeleny a daňky a co přináší za starosti a radosti. Bylo slyšet a v jeho očích vidět, že ho to baví a že by neměnil. Smysl v jeho práci naštěstí vidí i v okolních městech a obcích. Podporují ho obecní a městské úřady ve Skalice u České Lípy, Novém Boru a České Lípě, a tímto jim po nás posílá poděkování.