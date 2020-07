Sjezdu na koloběžce z Panské skály do Nového Ooldřichova se zúčastnili senátor Jiří Vosecký a zástupci měst a obcí, které propojuje cyklostezka Varhany a které jsou také zapojené do půjčování koloběžek. Konkrétně starosta České Kamenice Jan Papajanovský, starosta ze Šenova František Kučera, Jan Sviták z Prysku, starostka Oldřichova Marcela Novotná, českolipský radní Michal Prokop a vedoucí tamního infocentra Květa Menclová, která má na vzniku půjčovny koloběžek velký podíl.

Právě Česká Lípa loni s půjčování začala a postupně oslovila Centrum pro vzdělávání a kulturu (CvaK) v Novém Oldřichově a také nás jako Kamenický Šenov. Ihned jsme se tohoto nápadu chytli a během sezony doladili provozní záležitosti.

O koloběžky byl vloni velký zájem, pochopitelně především ve směru od Panské skály do České Lípy, i když se našli borci, co zdolali kopec i opačným směrem. Proto jsme letos nově zařadili jako další místo i Sportareál V České Lípě a také infocentrum v České Kamenici, kde se letos budou koloběžky pouze vracet. Do České Kamenice mohou návštěvníci sjíždět bud přes Horní Prysk či delší trasou přes Polevsko, Kytlice a Mlýny. Koloběžky je možné zapůjčit na hodinu, den či 2 až 3 dny.

I když během zahájení sezony počasí nepřálo, všichni jsme si jízdu užili. Po sjezdu jsme se ještě dali v CVaKu v Novém Oldřichově výbornou kávu, někdo čaj se skvělými koláčky. Trasu do CVaKu doporučuji i pro naprosté začátečníky, pro mne to byla úplně první jízda koloběžkou a rozhodně ne poslední.

Klára Machová, vedoucí KLVC Kamenický Šenov