Výstavba kostela je datována do let 1550 – 1562. Od té doby prošel objekt dvěma významnými přestavbami. První přestavbu, díky které kostel získal barokní podobu, nechala provést Anna Marie Toskánská. Ta si společně se svým manželem Filipem Vilémem z Neuburgu, švagrem císaře Leopolda I., zvolila jako své sídlo zámek Zákupy, jež díky jejímu otci procházel velmi náročnou, avšak významnou přestavbou.

Sama Anna Marie s oblibou zvelebovala svá sídla a statky v duchu soudobých módních trendů. Místem posledního odpočinku se jí stal právě kostel svatého Floriána a Šebestiána. Poslední přestavba pak proběhla v roce 1863, v dobách, kdy na zákupském zámku pobýval i císař Ferdinand I. Kostel tak dostal dnešní neogotickou podobu. K areálu objektu současně patří i rozsáhlý dodnes využívaný hřbitov, hřbitovní kaple a kamenná ohradní zeď, do které je vsazeno 14 renesančních, barokních nebo klasicistních náhrobků různého stáří.

„Díky použití nekvalitní střešní krytiny v 90. letech 20. století se kostel nacházel ve špatném stavu. V poškozených částech masivně zatékalo do konstrukce krovu a do zdiva. Nefunkční krytina byla mezi lety 2016 – 2020 vyměněna a poruchy v krovu byly již odstraněny. Celkem proběhlo v tomto období pět etap obnovy krovu a výměny střešní krytiny nad lodí kostela a bočními kaplemi nad prostorem presbytáře. Zbývá tak poslední etapa obnovy, a to střecha nad vstupním přístavkem ve východní části a výměna střešní krytiny na věži.“ komentuje stav kostela a jeho náročné obnovy Petr Feige, územní odborné pracoviště v Liberci.

Z řady probíhajících obnov kulturních památek v Libereckém kraji jsou některé významnější projekty financovány z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), jenž je každý rok vypisován Ministerstvem kultury České republiky. Mezi takové památky patří sakrální i světské stavby v kraji, například zámek ve Stráži pod Ralskem, zámek v Doksech, Stvolínkách aj.

Více o Programu záchrany architektonického dědictví najdete na webových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

Alžběta Sakařová, NPÚ, ÚOP v Liberci