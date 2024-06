Jsme moc rádi, že se nám v sobotu 25. května podařilo po dlouhé době uspořádat turnaj ve smíšené čtyřhře a to v krásném a oblíbeném areálu ve Starých Splavech v blízkosti Máchova jezera. Turnaj Mácháč Open se nám vydařil na více než 100 %.

První smíšený tenisový turnaj ve Starých Splavech. | Foto: Tenisová rodina

Celý den jsme měli velkou pohodu vyšperkovanou postupem našich hokejistů do finále MS v Praze. Na turnaj se sjelo 9 párů z Libereckého nebo Ústeckého kraje i z Prahy. Od začátku vládla neskutečně přátelská atmosféra. Moc jsme si tento den všichni užili. Část hráčů a hráček na turnaj dorazila vlakem a to ze směru Svor, Nový Bor a Česká Lípa.

K úspěchu celého turnaje výraznou měrou přispěl i správce areálu Jaromír Jindřich se svým týmem, který hráčům i hráčkám připravil skvělé pohoštění zejména ve formě grilovaného masa, pečených brambor i salátu. K dispozici jsme měli i sladké pečivo a skvělou kávu z kávovaru. Tradičně vynikající pohoštění na turnaj dovezli také Jirka Flégl s Vláďou Pulkrábkem, kdy pro hráče a hráčky připravili masové konzervy, klobásy a další dobroty.

Celý turnaj se odehrál ve velké pohodě a dovolit jsme si mohli i malou polední pauzu. V průběhu turnaje jsme sledovali také semifinále hokejového MS a fandili našim hráčům. Výhra a postup do finále našich hokejistů také velmi přispěli k celkově vynikající náladě v průběhu celého dne. Po sportovní stránce měl turnaj tradičně vysokou úroveň. Odehráno bylo hodně vyrovnaných zápasů. Výjimkou nebyli ani zkrácené hry. Nejlépe se celý turnaj vydařil páru Marek Svoboda – Lucka Fojtíková. Jako jediný pár zvládl odehrát celý turnaj bez jediné prohry. Ve skupině ve 3 zápasech ztratili Mára s Luckou jen 4 gamy.

Ve čtvrtfinále ale narazili na silný odpor páru Jiří Flégl – Ruth Vodičková a museli bojovat o postup do stavu 6:4. V následném semifinále a ve finále pak Marek s Luckou ztratili dohromady jen 1 game. V celkem 6 odehraných zápasech přenechali Mára s Luckou svým soupeřům jen 9 gamů. Celý turnaj tak vyhráli s velkou převahou a získali plný počet 515 bodů do jarní a letní série turnajů smíšených párů, kterou pořádáme ve spolupráci s ČTA.

Ve finále si zahrál pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Oba velcí přátelé se ze začátku v turnaji nemohli výsledkově vůbec chytit. Ve skupině prohráli všechny 3 zápasy a museli podstoupit kvalifikační mač o postup do hlavního pavouka. Hlavní organizačním rysem turnajů pořádaných spolkem Tenisová rodina je dávat párům nebo hráčům šanci na postup do hlavního pavouka turnaje i v případě, že se vám nepodaří ve skupině vyhrát ani jeden mač. Luboš s Lenkou tuto šanci uchopili za správný konec provazu a nejenže vyhráli kvalifikační mač. Ve čtvrtfinále vyřadili po velkém boji ve zkrácené hře nejlepší pár skupiny A Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, který předtím vyhrál skupinu bez jediné prohry.

Luboš s Lenkou se rozjeli ke spanilé jízdě pavoukem a nezastavili se ani v semifinále, kde také po velkém boji poměrem 6:4 vyřadili silný a sehraný pár Michal Mašek – Renata Slabá. Ve finále si stejně jako ve skupině nepřišli na pár Marek Svoboda – Lucka Fojtíková. Přesto je postup do finále a zisk 400 bodů do žebříčku série skvělý základ pro další turnaje. Luboš s Lenkou ukázali, jak skvělým jsou smíšených párem a jak se dokážou vybičovat k velkým výkonům v důležitých zápasech. Gratuluji Lubošovi s Lenkou za úžasnou jízdu pavoukem play off a za konečné 2. místo. Zároveň Lubošovi s Lenkou děkuji za tradičně významný přínos k celkově skvělé přátelské atmosféře turnaje.

Konečné 3. místo si vybojoval pár Michal Mašek – Renata Slabá. Oba velcí kamarádi opět ukázali svůj velký tenisový potenciál. Ve skupině ze 4 odehraných zápasů sice 2x prohráli, ale v pavouku play off si dokázali poradit s nasazeným párem Martin Kroupa – Blanka Bílková. V semifinále sice po velkém boji nevyzráli na pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková, aby pak následně uspěli v mači o 3. místo, kdy dokázali po obrovské bitvě poměrem 7:5 porazit skvělý a velmi silný pár Roman Vaňouček – Žaneta Rusnáková.

V semifinále si zahrál pár Roman Vaňouček – Žaneta Rusnáková. Oba velcí sympaťáci předvedli v celém turnaji úžasný výkon. Ačkoliv nevyhráli některé mače, tak v celkovém výsledku je postup mezi 4 nejlepší páry velký úspěch. Ve čtvrtfinále museli jít Roman se Žanetou do tiebreaku s párem Dušan Bouška – Alena Bystrická, ale zvládli ho a postoupili mezi 4 nejlepší páry. V semifinále si nepřišli na nejlepší pár turnaje Marka Svobodu s Luckou Fojtíkovou.

V zápase o 3. místo ale sehráli velmi vyrovnaný a bojovný mač s párem Michal Mašek – Renata Slabá. Přes obrovskou snahu o vítězství v posledním mači celého turnaje nakonec Roman se Žanetou padli poměrem 5:7. Roman se Žanetou si zaslouží velkou pochvalu za celkový výkon v celém turnaji. Žaneta navíc obdržela od pořadatele individuální a významnou cenu Tenisová Dračice, kterou dostává nejvíce sympatická hráčka celého turnaje.

V dolním pavouku si zahrály 4 páry, z nichž nejlepší výkon předvedl pár Dušan Bouška – Alena Bystrická. Nejlepší pár dolního pavouka porazil v semifinále poměrem 6:4 pár Jiří Flégl – Ruth Vodičková, aby pak ve finále zvládli porazit i další silný pár Martin Kroupa – Blanka Bílková. Dušan s Alenou hráli skvěle již v základní skupině. Vyhráli 3 ze 4 odehraných zápasů. Ve čtvrtfinále ale bohužel nezvládli vyhrát zkrácenou hru proti páru Roman Vaňouček – Žaneta Rusnáková. Svoje kvality ale potvrdili výhrou dolního pavouka a ukázali, že mají rozhodně velký potenciál hrát na našich turnajích v nejvyšších patrech. Dušan s Alenou se ukázali jako velcí bojovníci a na svém prvním společném turnaji rozhodně nezklamali.

Ve finále dolního pavouka si zahrál pár Martin Kroupa – Blanka Bílková. Původně nasazený pár potvrdil svoji formu ve skupině, když dokázal vyhrát 2 ze 3 zápasů. Ve čtvrtfinále ale nevyzráli na pár Michal Mašek – Renata Slabá přesunuli se do dolního pavouka. V semifinále dolního pavouka dokázali Martin s Blankou porazit velmi silný pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Ve finále dolního pavouka sice Martin s Blankou výsledkově neuspěli, ale celkově dokázali v rámci celého turnaje vyhrát 3 zápasy ze 6 odehraných a to je samo o sobě důkazem, že Martin s Blankou tvoří velmi silný pár, který je schopen porážet i ty nejlepší soupeře.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Oba skvělí přátelé si celý turnaj moc a moc užili. V těžké 5tičlenné skupině dokázali porazit všechny 4 svoje soupeře. Ve čtvrtfinále ale narazili na odhodlaný a velmi bojovný pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Jejich mač se dostal až do zkrácené hry, kterou pro sebe nakonec urvali Luboš s Lenkou. Vláďa s Katkou tak museli hrát semifinále dolního pavouka, které s párem Martin Kroupa – Blanka Bílková neuhráli. Turnaj ale zakončili vítězným mačem, když v zápase o 3. místo v dolním pavouku s přehledem porazili pár Jiří Flégl – Ruth Vodičková.

Celkový poměr 5 výher ze 7 odehraných zápasů svědčí o kvalitě pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Stačilo trochu více štěstí ve zkrácené hře ve čtvrtfinále a Vláďa s Katkou by bojovali mezi 4 nejlepšími páry. Takový je ale tenis. Vláďa s Katkou ale mají ještě další turnaje před sebou a není žádná pochybnost, že svoje nesporně vysoké herní kvality určitě potvrdí. Vláďa navíc v turnaji získal ocenění Borec – sympaťák, ze kterého měl Vláďa oprávněně velkou radost.

V semifinále dolního pavouka si zahrál pár Jiří Flégl – Ruth Vodičková. Zcela nově složený pár, kdy Ruth Vodičková, stejně jako Alena Bystrická si zahrály naše smíšené turnaje poprvé. Jirka Flégl vedl v turnaji Ruth jako zkušený a velmi pohodový parťák. Jirka s Ruth sehráli v celém turnaji celkem 7 zápasů, kdy zaznamenali 1x výhru a dále sice 6 porážek, ale ani jedna nebyla poměrem 0:6. Na každého soupeře uhráli Jirka s Ruth vždy minimálně 1 nebo 2 gamy. Jako jediný pár dokázal ve čtvrtfinále turnaje sebrat v mači hned 4 gamy později nejlepšímu páru celého turnaje Marek Svoboda – Lucka Fojtíková.

Také v semifinále dolního pavouka uhráli Jirka s Ruth 4 gamy na pozdějšího vítěze dolního pavouka pár Dušan Bouška – Alena Bystrická. Jirka s Ruth byli po turnaji se svým celkovým vystoupením velmi spokojení. Na to, že Ruth hrála první turnaj, tak společně sehráli vynikající mače a za své výkony se nemusí vůbec stydět. Ruth si stejně jako její parťák Jirka užívali turnaj i po společenské stránce a oba sympaťáci zaslouží velké poděkování. Ještě je potřeba vyzdvihnout pár Zdeněk Hruška – Irena Borovcová. Jediný pár, který nepostoupil do hlavního pavouka turnaje určitě nezklamal. Z 5 odehraných zápasů sehráli 1x tie break proti páru Jiří Flégl – Ruth Vodičková, vyhráli 4 gamy nad párem Michal Mašek – Renata Slabá a 3 gamy nad párem Dušan Bouška – Alena Bystrická.

Rozhodně tedy Zdenda s Irčou na turnaji nebyli jen do počtu. Škoda jen, že jsme v turnaji neměli o 1 pár více. Mohli si pak ještě zahrát 1 mač o konečné umístění. Zdenda s Irčou si ale turnaj určitě užili a domů se vracel ve skvělé náladě. Zdenda s Irčou si zaslouží klobouček dolů a velké poděkování za skvělý přístup k celému turnaji a za jejich přínos k úžasně přátelské atmosféře celého turnaje. V turnaji rozhodně nezklamali a ukázali, že se rozhodně můžou se svými soupeři měřit.

Závěrem bych rád poděkoval všem 9 párům za super den a za tu spoustu pozitivní energie, kterou jsme si na turnaji navzájem dodali. Velké poděkování si zaslouží i správce areálu Jaromír Jindřich a jeho tým za skvělé jídlo, které všem moc a moc chutnalo. Mohli jsme sledovat i hokej a tak bylo v areálu neustále živo a veselo. Jsme moc rádi, jak se nám turnaj vydařil. A závěrečné hodnocení turnaje se neslo v rytmu muziky, tance a zpěvu tak, jak je na našich smíšenkách již tradicí. Byl to moc vydařený den. Sledujte naše webové stránky www.tenisovarodinaspolek.com, kde najdete všechny informace o našich turnajích. Přijďte si určitě zahrát. Těšíme se na vás všechny.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina