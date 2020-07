Zdravá strava a kreativita jsou vlastní týmu Kulinek z liberecké Mateřské školy Beruška. Se svými energetickými kuličkami vyhrál v kategorii mateřských škol soutěž Finále Zdravé 5, která pomáhá dětem upevňovat znalosti vyváženého stravování.

Letošní osmý ročník soutěže se nesl v netradičním duchu. Kuchařské zápolení se muselo uskutečnit na dálku. Malé kuchtíky to ale vůbec neodradilo, právě naopak. Do Finále Zdravé 5 se přihlásilo 130 týmů a ukázaly, že i v době karantény se dalo soutěžit a vyplnit si tak volný čas. „Soutěž nás obohatila především dobou, ve které probíhala. Celý kolektiv dětí se dokázal zapojit do přípravy a táhnout za jeden provaz. V nelehké době jsme si užili radosti a milých úsměvů na tvářích všech zúčastněných,“ popisuje Ladislava Sehnoutková, ředitelka Mateřské školy Beruška.