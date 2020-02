Ve středu 26. února dorazí česká hudební stálice Petru Janů, která vystoupí v doprovodu skupiny Amsterdam. Fanoušci tvrdší rockové a punkové muziky si přijdou na své v březnu. Nejprve 7. března, kdy na sále KD Crystal oslaví své 15. narozeniny známá českolipská punková kapela Pupíček a také 27. března, kdy proběhne dvojkoncert skupin Walda Gang a Alkehol. O necelý měsíc později přijede do České Lípy alternativní, cenami Anděl ověnčená skupina Tata bojs a zastávku na svém akustickém turné zde bude mít i Janek Ledecký.

Na bohatý program se mohou těšit i návštěvníci Jiráskova divadla. Na únorovou kultovní one man show Caveman 5. března její volné pokračování Cavewoman. K dalším osvědčením divadelním titulům bude patřit komedie z pera Jakuba Zindulky Sexem ke štěstí, v hlavní roli s Vladimírem Kratinou, one man show Boba Klepla Vysavač nebo Můj báječný rozvod, komedie, v níž všech patnáct rolí ztvární skvělá Eliška Balzerová Z koncertů Jiráskovo divadlo nabídne třeba Lenku Filipovou nebo recitál jednoho z našich předních písničkářů, Karla Plíhala. „Nabídka divadelních představení je velice pestrá, vsadili jsme na osvědčené tituly a zájem ze strany diváků je veliký, zcela vyprodaný jsou Caveman i Cavewoman, Můj báječný rozvod a několik posledních lístků zbývá na populární one man show Boba Klepla Vysavač, kde se v prvních několika hodinách vyprodala většina divadla,“ doplňuje k programu dramaturg Jiráskova divadla Jarek Hylebrant.

„Budeme rádi, když si příznivci kultury mezi pestrou nabídkou akcí v České Lípě najdou cestu na ty naše. Určitě si přijdou na své milovníci nejrůznějších hudebních žánrů, stejně jako příznivci divadla. Já osobně se moc těším na koncert Tata bojs a z divadla jsem ráda, že se nám po delším jednání se Studiem Dva podařilo získat one man show Vysavač,“ dodává ředitelka příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa, Tereza Vraná.

Na všechny uvedené kulturní akce (pokud nejsou zcela vyprodány) mohou zájemci zakoupit vstupenky na pokladně KD Crystal nebo v kancelářích Kultury Česká Lípa tamtéž.

Milan Kořen, Kultura Česká Lípa