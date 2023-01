A co je na naší školce pozitivního? Nejdůležitější jsou samozřejmě paní učitelky, ochotné pomoci, poradit a s láskou pečovat o svěřené děti. A také dlouhodobé cíle Školního vzdělávacího programu. Jedním z nich je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Další, neméně důležitý cíl je připravit dítě pro život a vstup do základní školy. Každoročně jsou připravovány zajímavé Třídní vzdělávací programy, které jsou doplňovány mimoškolními sportovními, kulturními a vzdělávacími aktivitami.

Za těch třicet let se v Kvítku vystřídalo více než 600 dětí z celého okresu, které odešly do základních škol. A dělají nám i po letech radost. Často si vzpomenu na „co se ve školce naučíš….“. a po letech při setkání zjišťuji, že onen citát je opravdu pravdivý. A co se jeví jako negativní? To posuzují jiní. Mě však těší, že rodiče i Česká školní inspekce u nás neshledávají nedostatky v žádné oblasti a naše cíle i program hodnotí pozitivně.

A proto děkuji všem, kteří nám za těch třicet let byli příkladem, pomocí i zdravou kritikou. V sobotu 11. února zahajujeme oslavy „narození Kvítka“ Reprezentačním plesem v KD Crystal v České Lípě a po celý rok si budeme toto výročí připomínat. Můžete se k našim oslavám připojit!

Alena Kuchařová, zřizovatelka Soukromé mateřské školy Kvítko Česká Lípa