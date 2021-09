Pan Smejkal přesvědčil mnohé, že dějiny našeho města nezačínají rokem 1945 a že je nutné vnímat souvislosti vývoje i přes násilné přerušení kontinuity. Po roce 1989 se do posledních chvil objevoval jako moderátor vznikajících tradic, ať již jde o 28. říjen, narozeniny TGM, připomenutí odkazu M. Horákové a H. Píky a mnoha dalších příležitostí. Také Masarykovo demokratické hnutí, ke kterému patřil, děkuje za celoživotní věrnost T. G. Masarykovi a jeho myšlenkám. Jeho podíl na putovní výstavě Masarykův odkaz byl rozhodující. Tuto výstavu shlédlo, v mnoha městech, množství lidí, byla i v Senátu PČR a prošla i mezi krajany na řadě míst Kanady.

Pan Smejkal nebyl místní historik, ale osobnost, až do posledních chvil se stále rozvíjející, která všechna témata zasazovala do nejširších souvislostí. Kolika knihami obohatil na dlouho možnost všech objevovat Českou Lípu v širokých souvislostech! Vždy vše perfektně zpracované a doložené. Jeho zájem přesahoval náš region. Vedl desítky poznávacích zájezdů, které umožňovaly účastníkům poznat svůj domov v návaznosti na Podkrušnohoří, Lužici, části Saska a dnešního Polska.

Kolik lidí se s ním setkalo na nesčetných přednáškách, které přibližovaly nejen minulost a lidské osudy. Přidával vždy i kousek moudrosti, která tak často našim dobám chybí. Byl osvícenec a buditel. Desítky a desítky výstav, zahrnujících nesmírnou šíři problematiky Českolipska a mnohých, často zapomenutých osobností, znovu a znovu lákaly do českolipského muzea. Především jeho zásluhou se stala z Vlastivědného spolku Českolipska instituce probouzející často mizející zájem o minulost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.