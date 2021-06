Letos vzhledem ke koronavirové krizi hledá organizátor festivalu Geopark Ralsko další cesty, jak zapojit veřejnost do přírodního tvoření. Vyhlásil proto Land-art výzvy.

Land-art je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land-art je také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.

„Jedním z hlavních cílů aktivity je probudit vnímavost lidí ke kráse krajiny a přírody. V krajině kolem nás je spousta míst, která jsou možná na první pohled všední a trochu zanedbaná. Často jsou taková místa stopou po dřívějším osídlení, dnes se však o ně už nikdo nestará. Příroda i člověk mají neskutečnou tvořivou sílu. Je krásné, když se obě tyto síly propojí a vytvoří něco nového,“ objasňuje ředitelka geoparku Lenka Mrázová hlavní myšlenku.

Princip land-artové hry je naprosto jednoduchý a lze ho shrnout do několika kroků:

1. Najdi místo ve svém okolí, které je ti blízké – svou atmosférou, svým příběhem. Místo, které bys rád ukázal ostatním. Případně o něm zkus zjistit víc informací.

2. Nech auto doma - zkus na místo dojít pěšky nebo dojet na kole.

3. Vytvoř přírodní dílo, které místo vystihuje nebo doplňuje. Zkus opravdu použít jen to, co do přírody patří (tedy žádné dráty, plast apod.). Prosím nechoď do chráněných oblastí, kde je vstup zakázán.

4. Vyfoť dílo – uchovej si památku na výsledek svého tvoření i na ty, kdo tvořili s tebou.

5. Ukliď na místě nebo v okolí – pokud jsou okolo odpadky, zkus místo vyčistit. Zkus místo opustit tak, aby bylo v lepším stavu, než když jsi tam přišel.

6. Sdílej fotky na instagramu s hastagem #landartralsko nebo pošli fotky na adresu festival@geoparkralsko.cz

7. Připoj komentář – budeme rádi, pokud k fotce připojíš i komentář, např. kdo jej tvořil, čím je místo pro tebe výjimečné, jaký je smysl vytvořeného díla.

8. Vyzvi své kamarády – pošli tuto tvořivou výzvu svým kamarádům a blízkým a vyzvi je, ať se také zapojí.

Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny i rodiny. Poslední krok Vyzvi někoho dalšího je důležitý, aby se výzva šířila samovolně. Důležité je také k fotkám na instagramu přiřadit hastag #landartralsko, aby se díla mohla dohledat. Výzva bude ukončena 31. května. Díla budou poté zveřejněna na www.landart-ralsko.com a ta nejlepší budou prezentována na on-line Festivalu ve čtvrtek 10. června.

Geopark Ralsko