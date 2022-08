Řečeno slovy Jiřího Stivína: „Frýdlant je pokaždý kus pozitivně prožitýho času s mladejma i starejma i s inteligentama i s pakama a co bude existovat, bude oázou jazzové inspirace v duchu Karla Velebnýho. Kdo tam nebyl, neví co je líheň českýho jazzu a improvizace vůbec. Ať žije.“

Jazzmany nasměroval kdysi do svého rodného města Radek Jech, díky němuž se okolí řeky Smědé změnilo v „Zemi jazzu“. Ducha synkop, rytmu a tvořivosti jí v roce 1984 vdechl Karel Velebný - vibrafonista, saxofonista, klavírista, zpěvák, herec, spisovatel, pedagog, sportovec duší a někdy i tělem, objevitel a zasvěcený propagátor díla Járy da Cimrmana. Pod jeho laskavým dohledem začal kolektiv předních českých a slovenských lektorů zušlechťovat improvizační talent mladých kolegů. Od té doby se každý třetí týden v srpnu sjíždějí do severočeského města Frýdlant naši i zahraniční sólisté zvučných jmen a pomáhají dychtivému mládí nacházet východiska ze slepých jazzových uliček. Jednu z nich ve Frýdlantu pojmenovali právě po Karlu Velebném, aby zakladatele a patrona Letní jazzové dílny přiblížili i těm, kdo ho nikdy nemohli potkat.

První lektorský sbor vytvořili pod dohledem Karla Velebného kytaristé Rudolf Dašek a Tony Viktora, bubeníci Milan Vitoch a Dodo Šošoka, basista František Uhlíř, pianista Emil Viklický, multiinstrumentalista Jiří Stivín, saxofonista Josef Audes, trombonista Mojmír Bártek a trumpetista Jaromír Hnilička. V průběhu let se frýdlantské atmosféry nadýchali další lektoři - např. Jaromír Honzák, Günter Kočí, František Kop, Míla Petr, Milan Svoboda, Jiří Urbánek, Petr Volný, Cyril Zeleňák ad. Vedle našich předních sólistů se objevili také jejich zahraniční kolegové - norský saxofonista Harald Gundhus, dánský saxofonista a kapelník Jens Klüver, Američané Richard Oehrli (zpěv), John Serry (piano), Mark Vinci a Scott Robinson (saxofony). Díky Britské radě ve Frýdlantu vyučovali britští hudebníci - Angela Elliot, Dylan Fowler, Lee Goodall, Richard Morgan, Richard Michael, Gina Rae, Julian Nicholas, Martin Speake, Dave Wickens, Tom Bancroft, Phil Bancroft, Sophie Bancroft, Fionna Duncan, Eddie Severn, Trudy Kerr, Karen Lane, Martin Hathaway, Milo Fell ad.

V roce 1989 odešel na věčné jam session Karel Velebný, v září 2016 se za ním vydal Karel Růžička, v prosinci téhož roku ho následoval Jaromír Hnilička, v listopadu 2019 se v jejich stopách vydal Rosťa Fraš a na sklonku loňského roku do kapely nebeských Frýdlanťáků odešel Luboš Andršt. Na jazzovém obláčku své kolegy s otevřenou náručí přivítali mimo jiné Josef Audes, Rudolf Dašek, Radek Jech, Petr Junk, Günter Kočí, Míla Petr, Dodo Šošoka, Jiří Urbánek, Tonda Viktora, Vladimír Žižka a další. Všem bude patřit vděčná vzpomínka letošních účastníků, kteří přijedou naplnit heslo Káji Růžičky: „Dílna ve Frýdlantu musí být, i kdyby se neměly slavit Vánoce“. Radost z příchodu jazzového Ježíška by mohl účastníkům LJD zkazit jen zlomyslný zásah vyšší moci.

Jedenadvacetičlenný lektorský sbor má letos toto složení: Josef Fečo (kontrabas) Zdeněk Fišer (kytara), Miroslav Hloucal (trubka), Štěpán Janoušek (trombon), Petr Kalfus (saxofony), František Krtička (klávesy), Pavel Razím (bicí nástroje), Jiří Stivín (flétny), Milo Suchomel (saxofony), Jaroslav Šindler (kytara), Ľubomír Šrámek (klávesy), Zdeněk "Wimpy" Tichota (basová kytara), Adam Tvrdý (kytara), Boris Urbánek (klávesy), Marek Urbánek (bicí nástroje), Veronika Vítová (vokál) a Martin

Zbrožek (housle). Tradičním členem lektorského sboru bude Američan Lee Andrew Davison (vokál) a letos už potřetí přijede anglický jazzman Andy Schofield (saxofony). Do Frýdlantu se znovu těší tradiční lektoři z Pensylvánie - Neil Wetzel (saxofony a big band) a Skip Wilkins (vokál).

Ve středu 17. srpna 2022 vystoupí různé lektorské sestavy na koncertu, jaký je možné slyšet jenom jednou za rok na nádvoří frýdlantského zámku. Mimořádné setkání naší jazzové smetánky se zahraničními hosty je vždycky velkým hudebním zážitkem. Začátek je v 18:00 hodin, v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále městského kina ve Frýdlantu.

Poslední dva večery budou patřit více než dvěma stovkám frekventantů, kteří ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. srpna předvedou rodičům, přátelům i místnímu publiku na koncertech v sále restaurace Beseda, co během týdne ve Frýdlantu pochytili. To, že se mají čím pochlubit, dosvědčí posluchači závěrečných koncertů předchozích ročníků i publikum v Přerově, kde na Československém jazzovém festivalu 2014 s velkým úspěchem vystoupil Big Band Letní jazzové dílny Karla Velebného. O vysoké úrovni účastníků LJD svědčí také album AFTER MIDNIGHT IN FRÝDLANT natočené po 33. Letní jazzové dílně Karla Velebného v roce 2016. Koncerty ve čtvrtek a v pátek budou mít opět skvělé velkokapelové finále: Vystoupení připraví a dva big bandy bude dirigovat Neil Wetzel.

Martina Petrášková