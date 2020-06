První pracovní příležitost dostala v padesátých letech ve firmě Gumotex, kde se zaměřila na tvorbu malých gumových pískacích hraček. Ty nejstarší byly z lisované a pěnové pryže, následovaly hračky vyfukované z PVC a posléze s příchodem šedesátých let z PVC odlévané. Figurky ručně dekorovaly ženy – malérečky latexovými barvami.

Připomeňme si kolekci světoznámých figurek na téma povolání: Lékař, Zdravotní sestra, Krotitel, Kosmonaut, Motocyklista., atd., kolekci pískacích zvířátek, např. Telátko, Kohoutek, Koťátko s míčem a jiné. Tyto hračky pocházející z 50.-60.tých let mají dnes už velkou sběratelskou hodnotu a mnohé jsou již nesehnatelné. (záměrně se píší s velkým písmenem, je to přesný název položky v katalogu Gumotexu)

Dále je Libuše Niklová nerozlučně spjata s firmou Fatra Napajedla, kde vytvořila nezapomenutelné harmonikové zvířátka: nejznámější asi jsou Kocour a Pes Rafan, dále Lev, Tygr, Lišák, Pardál, Osel, Koza, Beran, Krokodýl a Miminko.

U těchto zvířátek a miminka návrhářka použila docela obyčejnou trubici ze splachovací nádržky, a tak ji proměnila v ohebný trup hračky. Designérka rovněž graficky navrhla i poutavé balení hračky – ta se prodávala rozložená a děti si ji musely sestavit.

Nemůžeme se zde nezmínit o soutěži pro kolekci hraček na Expo 1967 v Monrealu. Autorka soutěž sice vyhrála, ale nakonec do Kanady hračky neodletěly, prý proto, že málo dýchaly češstvím… Soutěžními exponáty byly tři dopravní prostředky inspirované světem Julese Vernea: ponorka Nautilus, létající koráb Albatros a létající Postrach. Byly ručně malované zlatou barvou a baleny neokázale do lepenkových tubusů. Sériové výroby se nakonec dočkal jen Albatros a Nautilus, dnes jsou sběratelsky velmi ceněné a žádané.

V muzeu Staré krásnosti na Mělnicku si můžete na tuto neobyčejně talentovanou návrhářku vzpomenout pohledem na harmonikového Kocoura, harmonikového Psa Rafana, houpacího Kohoutka, 9,5 cm velkého panáčka Naháčka, nafukovacího fialového Oslíka, žlutou Žirafu a modrého Slona.

Muzeum Staré krásnosti jsme založili v r. 2018, protože máme rádi starobylé věci, které nám vypravují příběhy minulých generací. Naleznete zde sbírku kočárků od konce 19. století do 80. let 20. století. Dále zde vystavujeme hračky a panenky z dob, kdy jejich životnost nebyla 3 měsíce a často se dědily a předávaly. Pokud se rozhodnete nás navštívit v sezoně od června do září každou sobotu od 10 – 17 hod, budeme rádi. Muzeum bylo vybudováno svépomocí bez dotací EU.

Muzeum najdete v obci Velký Újezd na Mělnicku.

Jitka a Mirek Hrdličkovi, Staré krásnosti