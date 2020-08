Lightkeepers, příběhy výjimečných lidí z šenovské společnosti Preciosa

Preciosa Lighting odhaluje tajemství výroby světelných instalací dodávaných do celého světa. V pravidelných měsíčních intervalech od července až do března příštího roku zveřejní příběhy zástupců jednotlivých řemesel zapojených do procesu výroby svítidel, od designéra, přes skláře až po odborníka na montáž.

Ilustrační snímek. | Foto: Preciosa