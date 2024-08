Koncert, s kterým Lípa Musica poprvé zavítá do Českého ráje, se odehraje v turnovském kostele Narození Panny Marie v pátek 4. října.

„Po důkladném prozkoumání stavu varhanního nástroje v turnovském kostele jsme došli k závěru, že tak komplexní dílo, jako je Labyrint svět a ráj srdce Petra Ebena, na něm vzhledem ke stavu rejstříků nelze provést v kvalitě, kterou posluchači od Lípy Musicy očekávají,“ zdůvodňuje změnu ředitel festivalu Martin Prokeš a dodává, proč plánuje koncert zařadit do programu dalšího ročníku festivalu: „Věříme, že platnost Labyrintu je nadčasová a bude ho vždy zapotřebí.“

Jako náhradu pro první festivalový koncert v srdci Českého ráje nabídne Lípa Musica divákům Vivaldiho „Čtvero ročních dob“ a houslový koncert „Grosso Mogul“ v podání Josefa Špačka. Charismatický houslista je festivalovému publiku dobře známý ze dvou sezón, kdy působil jakoumělecký garant festivalu. Tentokrát se vrací v doprovodu energického souboru Barocco sempregiovane.

Lípa Musica je mezinárodní hudební festival, který již více než dvacet let pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. O festival se stará kolektiv nadšených lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že pohraniční nemusí být vykořeněné a nekulturní. Naopak sem přiváží to nejlepší, co česká a mezinárodní scéna v klasické i neklasické hudbě nabízí.

Jitka Cidlinová, Lípa Musica