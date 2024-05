/FOTO/ Malevil Cup je jedním z nejtradičnějších MTB maratonů v Česku, který v letošním roce slaví 25. jubileum. Závod lákající nejlepší maratonce i amatéry všech úrovní se pojede v Lužických horách 1. června.

Malevil Cup je jedním z nejtradičnějších MTB maratonů v Česku. | Foto: Matyáš Gál

Možnost porovnat vlastní síly a zkušenosti s konkurencí skýtá nejednu osobní výzvu. Malebná krajina i atraktivnost tratí nabízí pro závodníka velkou škálu emocí, kde si vybere to své opravdu každý biker.

Malevilské trasy nabízí to nejlepší z Lužických a Žitavských hor. Obsahují mix polních a lesních cest, strmá stoupání, sjezdy plné kamenů a kořenů, i zábavné přírodní singletraily.

Dvě hlavní trasy na 70 a 100 kilometrů křižují Lužické a Žitavské hory a vedou také přes hranice do Německa. Pro začátečníky jsou připraveny nenáročné trasy na 30 a 50 kilometrů.

Malevil Cup tradičně startuje na náměstí v Jablonném v Podještědí. První atraktivní pasáž přichází už v úvodních kilometrech průjezdem Českou bránou a přírodním singletrailem do Hrádku nad Nisou.

Skvost trati přijde na řadu po přejezdu státní hranice do německé části. Zde trasa nabírá směr k lázeňskému městu Oybin. Poté následuje výzva v podobě zdolání nejtěžšího stoupání na trase na vrchol Hvozd. Právě zde se často závod rozhoduje. Náročná je také pasáž kolem dominantního vrcholu Luž. Odtud trasa míří k cíli v resortu Malevil v Heřmanicích v Podještědí.

„V současné chvíli řešíme dva špatné úseky na trase po těžbě kůrovcového dřeva na německé části tras. Jsme v kontaktu s příslušnou lesní správou. Po jednání máme příslib, že cesty budou v nejbližších dnech upraveny. V případě potřeby máme i připravenou objízdnou trasu“, dodává k informacím o trase ředitel závodu Radek Patrák.

Celkem je na Malevilu vypsáno 35 kategorií, včetně populární kategorie dvojic, ve které můžete sdílet společné zážitky a podpořit týmového ducha. Svou velkou premiéru si na Malevilu odbude kategorie gravel na trase 50 kilometrů.

Závod tradičně figuruje v kalendáři UCI se statusem C1, zařazen do série Marathon Man Europe a nově i do MTB Sachsen Cup. Z Lužických hor si účastníci také mohou odvést cenné body do rankingu Kola pro život, neboť je Malevil partnerskou akcí seriálu.

Malevil Cup láká světovou maratonskou špičku. Do Lužických hor přijede kompletní tým Canyon Sidi. Na startovní čáře na náměstí v Jablonném nebude chybět Martin Stošek, Andreas Seewald a Marc Stutzmann, které doplní Stefanie Walter. Ve svém kalendáři má Malevil zapsaný i obhájce loňského vítězství Simon Stiebjahn.

Vítězové se můžou těšit na originální skleněné medaile ze sklárny Ajeto, kde vznikají trofeje i pro Tour de France.

Už víte, co budete dělat o prvním červnovém víkendu? Malevil Cup byste si rozhodně neměli nechat ujít. Více informací o Malevil Cupu: www.malevilcup.cz. Pro nejaktuálnější informace sledujte i Facebook a Instagram Malevil Cupu.

Radek Patrák, Pakli sport klub