/FOTO/ Veliká radost z roky nepoznaného triumfu zavládla na Obchodní akademii v České Lípě. Postarala se o něj trojice jejích reprezentantů z třídy 4. E. Ta získala na soutěži obchodních akademií Ekonomický tým absolutní vítězství a předvedla tak, že studenti z Lípy nejsou žádná „béčka".

O úspěch českolipské školy se postarali Miloš Mach, Ota Raiter a Abdelmajid Bel Hadjsalah, kterému všichni říkají „Mežít“. | Foto: Obchodní akademie Česká Lípa

Meta je zásluhou studentů Miloše Macha, Oty Raitera a Abdelmajida Bel Hadjsalaha, kterému všichni říkají „Mežít“. Během celostátního kola této národní soutěže zastínili čtrnáct konkurenčních týmů. „Celá republika teď ví, kde je Česká Lípa, dosud tuto náročnou soutěž ovládala Praha, Ostrava a školy z velkých měst, teď se nás najednou začali ptát – a odkud vy jste?,“ uvedl s nadsázkou ředitel Rostislav Lád z českolipské Obchodní akademie, kde aktuálně studuje 471 žáků

Ve středu 6. prosince od 8 do 16 hodin se na Obchodní akademii Česká Lípa koná Den otevřených dveří.

„Něco takového nepamatujeme, teď poprvé nám v konkurenci všech škol patří první příčka. Kluci jednoznačně vyhráli a porota pozitivně hodnotila jejich obsahově chytrou i vtipnou prezentaci,“ řekl Lád. On a třídní učitelka Martina Vlčková potvrdili, že ani jeden z trojice nepatří mezi šprty. „Miloš je dlouholetý skaut a stejně jako Ota se zajímá i o sport a zdravou výživu. Takže zde zúročili i své zájmy. Mežít výborně umí anglicky, extrémně ho baví historie, ale pomáhá i tatínkovi ve firmě,“ podotkla Vlčková.

Českolipský tým odbornou porotu zaujal svým promyšleným projektem: „Měli jsme udělat podnikatelský záměr včetně všech možných výpočtů. Věnovali jsme se vytvoření jídelního řetězce v Lípě. Za pět hodin na přípravu a bez internetu jsme byli schopni sestavit teoreticky funkční model. Měli jsme vše už v hlavě, shodou okolností jsme se o tuto oblast zajímali ještě předtím než jsme se na tu soutěž dostali,“ řekl Miloš Mach.

Zvládli i povinný vědomostní test z ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a práva. Ostatní finalisty ale doslova převálcovali prezentací na určené, a do poslední chvíle neznámé, téma Má se Evropa bát Číny?. Připravovat se na něj s tužkou a papírem mohli pouze 30 minut a bez možnosti využít internet. Přednesli ji za stanovených 10 minut spatra a dodali jí úžasný šmrnc. „Prezentace jim sedla. Hoši mají výborné logické uvažování, dokáží sebevědomě vystupovat, výborně improvizovali,“ dodal ředitel Lád. Samotné členy týmu úspěch povzbudil k dalšímu studiu po maturitě.

„Říkali jsme si, že nemá cenu nad umístěním ani přemýšlet, protože naše téma Zdravé svačiny z lokálních potravin přeci nemůže před tou spoustou tak sebevědomých, technicky náročných projektů uspět,“ ohlížel se Miloš Mach. Souhlasil i spolužák Mežít: „Víme o sobě, že nejsme dokonalí studenti a tak jsme tam nejeli s pocitem, že vyhrajeme, nestresovali jsme se tím a nanejvýš věřili, že se tak do desátého místa umístíme,“ řekl s tím, že při vyhlašování konečných výsledků, byli v šoku.

„Vyhlašovali prvních pět pořadí, když nás neuvedli na pátém ani čtvrtém místě, tak jsme si v duchu řekli, no dobrá, tak nic…pak přišel šok! V prvním momentu mně proběhlo hlavou, že to museli špatně spočítat, že to není možné,“ vzpomínal Mežít. Republikovou soutěž už dvacet let vyhlašuje

Asociace obchodních akademií ČR a obvykle v ní na prvních příčkách končili studenti z Prahy či krajských měst.

Alena Pokorná