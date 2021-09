Výročí město oslaví v sobotu 18. září tradičním Dnem s historickými autobusy. Všechny autobusy po městě budou navíc tento den pro cestující zcela zdarma.

Autobusová doprava v České Lípě se během let samozřejmě velmi změnila. „Před šedesáti lety se v České Lípě jezdilo jen na dvou linkách, v současné době jich po České Lípě jezdí šestnáct a celkem sedm set třicet čtyři spojů. Společně s dopravcem se snažíme, aby městská autobusová doprava byla dostupná pro všechny, aby spoje navazovaly na linkové autobusy a vlaky a lidé se tak pohodlně dostali do práce, do školy nebo k lékaři. Snažíme se reagovat na podněty občanů a služby neustále zlepšovat. Věřím, že naši snahu občané vnímají,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová a popřála občanům, aby si výroční Den s historickými autobusy užili.

Na linky do jisté míry kopírující původní trasy městem se vydá čtveřice historických autobusů provozovaných nadšenci z dopravní společnosti BusLine. „Jedná se o autobusy ze šedesátých až devadesátých let minulého století, tedy takové, které mnozí z nás ještě pamatují a jízdou se tak mohou vrátit do dětství. Konkrétně se zájemci mohou těšit na dva vozy RTO, jeden ŠL 11 a Karosu 736,“ říká Jakub Vyskočil, majitel skupiny BusLine.

Součástí oslav bude křest nových autobusů IVECO Crossway, které dopravce BusLine, provozující aktuálně hromadnou dopravu v České Lípě, nakoupil pro zajištění moderní dopravní služby. Křest proběhne na parkovišti u OD Banco v 10 hodin.

Jakub Vyskočil z BusLine k oslavám dále sděluje: „Historie dopravy mě vždycky fascinovala. Jsem rád, že se naše flotila „starých ale krásných“ autobusů občas provětrá při takového příjemné akci pro veřejnost. Zároveň mě nepřestává udivovat, jaký pokrok v autobusové dopravě za pár let nastal a jaký komfort dokáží dnes autobusy cestujícím nabídnout.“

Autobusová doprava je celý den v sobotu 18. září v České Lípě zdarma. Cestující v historických autobusech obdrží barevně odlišené pamětní jízdenky. Kdo dokáže získat všechny čtyři barvy, může se zapojit do soutěže dopravce BusLine o krásné upomínkové předměty.

Den s historickými autobusy začíná v 9.30 hodin, výchozím bodem vyjížděk je zastávka Sokolská v centru města. Malí návštěvníci křtu se mohou těšit na drobné dárky.

Radovan Vrátný