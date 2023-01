Na mezinárodní úrovni začal Michal závodit již v roce 1982. Pětkrát se zúčastnil olympijských her a šestkrát vyhrál mistrovství světa veteránů třídy Finn. Anketu Jachtař roku opanoval celkem patnáctkrát. Byl také členem týmu +39 CHALLENGE Amerického poháru.

Vloni závodil především jako člen týmu slovinské supermaxijachty WAY OF LIFE a také na Staru. Společně s Jakubem Václavíkem vyhráli Mistrovství ČR třídy Star na Lipně, ovládli i závod District Championship of Star class, který se konal rovněž na Lipně, a také Pohár ČR Start.

Výsledky v roce 2022:

1. místo Jabuka (108 lodí) Vodice, Chorvatsko – skipper na WAY OF LIFE

1. místo MČR Star (10 lodí) Lipno – společně s Jakubem Václavíkem

1. místo 17th(21 lodí) Lipno – společně s Jakubem Václavíkem

1. místo Pohár ČR Star (hodnoceno 18 posádek) – společně s Jakubem Václavíkem

V letošním roce se v anketě hlasuje stejně jako vloni v šesti kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, jachtařské týmy a akce roku a také pro celkového vítěze ankety. Hlasovat mohou všichni členové Českého svazu jachtingu. Letos poprvé bude oceněn také Trenér roku a bude udělena Cena za mimořádný přínos jachtingu v roce 2022. O těchto dvou oceněních rozhodne odborná porota složená ze členů VV ČSJ a Sportovního úseku. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v sobotu 11. února v Autosalonu Hyundai v Brně.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu