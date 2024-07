V týdnu před akcí bylo hezké, letní počasí. Ve čtvrtek a v pátek už foukal silný vítr, který přinesl změnu počasí. V sobotu bylo celý den zataženo, oblačno a občas mrholilo, teploty vystoupaly až k 15 stupňům Celsia. Některé turisty toto počasí odradilo, ale přesto na Stopu přišlo celkem 1 325 účastníků. Nejvíce účastníků došlo na start pochodu mezi 9:30 - 11:00.

Start pochodu byl v Dolní Poustevně v areálu turistické základny za hřištěm. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 2 km do 16 km (celkem 6 tras). Cyklisté absolvovali trasy 8 km a 22 km. Při prezentaci účastníků letošního pochodu opět pomohla online registrace. Celkem bylo přihlášeno 204 turistů přes web.

Turistickou atrakcí letošní Stopy bylo bývalé lesní divadlo, které bylo vybudováno v roce 1936 poblíž Maxovy boudy. Delší trasy vedly přes vrch Poustevník (Špičák). Nejdelší, 16km trasa zavedla účastníky po staré silnici Drážďance až do Lobendavy. Lobendavský kostel byl asi hodinu ozvučen hrou na varhany. Někteří účastníci se mohli podívat i do věže kostela. Téměř všechny trasy vedly kolem kapličky na Markétě, která byla pro účastníky otevřena.

Občerstvení na trase bylo možné v Horní Poustevně (čerpací stanice a Zelený dům) a v Lobendavě (restaurace a občerstvení). Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s kočárky absolvovali krátkou trasu 2 km, ale i delší trasy.

V cíli pochodu na Čtverci bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.

K občerstvení byly připraveny párky z udírny, pivo, limo a sladkosti. Dále ještě hranolky, párky v rohlíku, langoše, aj. Občerstvení bylo tedy dobře zajištěno. Hudební produkci zajistila trempská kapela Náplava z Janova. Hudba hrála na opraveném parketu.

V 15 hodin se uskutečnil na parketu slavnostní křest knihy Poustevnické vandrování. Kniha je o turistice (výlety a tábory) dětí v Dolní Poustevně v letech 1955 - 1966 (učitelé Vlkovi).

Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball. Pro děti byla letos připravena zajímavá sportovní atrakce - horolezecká stěna na stromě. Tuto atrakci zajistil pan Juda z Národního parku České Švýcarsko.

STATISTIKY

Letošní Stopy se zúčastnilo 1 325 účastníků a 100 pořadatelů, tedy 1 425 lidí celkem.

Tento nižší počet účastníků byl důsledkem počasí (zataženo a občas mrholení).

Loňská účast byla 1 807 účastníků.

Nevyšší účast byla 1 917 účastníků v roce 2006 na 30. ročníku Stopy.

Nejúspěšnější trasy letošní STOPY:

8 km 457 účastníků

13 km 244 účastníků

Z celkového počtu 1 325 účastníků bylo 107 turistů z Německa.

Cyklistů jelo celkem 54. Dětí se zúčastnilo asi 380. Kočárků bylo asi 20.

O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 75 dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Nejmladší účastníci:

1. Roderik Jan Holman 1 měsíc, 6 dnů 2 km Kralupy nad Vltavou

2. Tereza Kratinová 2 měsíce, 19 dnů 5 km Praha

3. Martin Petruška 3 měsíce, 6 dnů 8 km

Nejstarší účastníci:

1. Käthe Häntzschel 103 let 3 km Sebnitz (absolutní rekord)

2. Karel Šlechta 89 let 13 km Litvínov

3. Lothar Ratai 89 let 8 km Feldberger Seenlandschaft