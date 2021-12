Na rozdíl od minulého roku, kdy se z pandemických důvodů nemohly soutěže konat, se letos již uskutečnily. Avšak pro naše závodníky to nebylo vůbec jednoduché. Trénovat se dalo omezeně a celé první pololetí se závody v ČR prakticky nekonaly, a proto to pro některé byly vůbec první celorepublikové závody. To nám však nezabránilo v zisku cenných kovů.

Jako první se v říjnu konalo mistrovství ČR juniorů v Jablonci nad Nisou. Ačkoli přímo v této kategorii nemáme zástupce, tak zde startoval Jan Moravík, který je posledním rokem dorostenec (pravidla umožňují posun ve věkových kategoriích). Startoval v kategorii do 66 kg. Po 3 vyhraných a 2 prohraných zápasech obsadil krásné 7. místo.

Jako druhá se představila ta nejmladší a nejpočetnější skupina – mladší žáci. Ta přišla na scénu 6. listopadu také v Jablonci nad Nisou. Naše barvy hájili 4 závodníci – 2 chlapci a 2 dívky. Bára Balážová, která startovala v kategorii do 33 kg, bohužel prohrála úvodní duel a další možnost nedostala. Terezu Vydrovou v kategorii do 44 kg čekal bohužel stejný osud. Měla šanci aspoň zabojovat o bronz v opravách, ale zde bohužel také prohrála.

Pak přišli na řadu chlapci. Vojta Ille v kategorii do 34 kg vyhrál 3 zápasy, čímž se dostal do semifinále. Zde podlehl budoucímu vítězi. V boji o bronz také bohužel prohrál, i když těsně, a obsadil tak na svém premiérovém přeboru krásné 5. místo. Pak do bojů zasáhl Václav Bašník va kategorii do 30 kg. První zápas vyhrál, ve čtvrtfinále však prohrál. V opravách po 2 vyhraných zápasech si domů odvezl zaslouženou bronzovou medaili z Přeboru České republiky mladších žáků.

Den poté se představili starší žáci, a to opět v Jablonci nad Nisou. Reprezentovali nás Honza Novák v kategorii do 38 kg a Bára Medunová v kategorii do 57 kg. Oba měli smůlu na los a nedokázali přejít přes své první soupeře. Bára, na rozdíl od Honzy, dostala šanci ještě v opravách. Zde bohužel také prohrála, a tak pro náš klub turnaj skončil.

Jako poslední se představili na Mistrovství České republiky dorostenci 13. 11. v Brně. Náš klub vyslal 4 závodníky – Nicol Macháčkovou, Tomáše Pula, Honzu Hudečka a Honzu Moravíka. Jako první se představili v kategorii do 60 kg Tomáš Pulo s Honzou Hudečkem. Tomáš své první utkání vyhrál, avšak další prohrál s budoucím vítězem. V opravách bohužel také nestačil na svého soupeře. Honza svůj první zápas prohrál a na rozdíl od Tomáše se do oprav nedostal. Poté nastoupila Nicol ve váze do 57 kg. První utkání bohužel prohrála, ale dostala se do oprav. Zde neuspěla.

Jako poslední se představil v nejobsazenější kategorii do 66 kg Honza Moravík. V této váze startovalo 52 závodníků ze všech klubů napříč republikou. První kolo měl volné a pak si s přehledem poradil s třemi soupeři, čímž se dostal do semifinále. Zde narazil na nasazenou turnajovou jedničku z Ostravy, kterou v golden score dokázal porazit a dostal se tak do finále. Ve finále na Honzu čekal soupeř z Hradce Králové – nasazená turnajová dvojka. Ani tohoto soupeře Honza v minulosti nikdy neporazil. Honza měl však na turnaji skvělou formu. Zvítězil i ve finále a po 5 výhrách si odvážel zasloužené zlato a titul Mistra České republiky.

I v dnešní složité době se nám v České Lípě daří připravovat závodníky, kteří se neztratí v celorepublikovém srovnání a dokážou do České Lípy přivézt cenné medaile z velkých akcí. Neméně důležité je, že jsou vzorem pro začínající judisty v našem klubu.

Judo Česká Lípa