Třetí den proběhl požární poplach na hořící domeček, stříkání ze džberové stříkačky, šplh a ukázka Policie ČR Libereckého kraje. Děti měly možnost nahlédnout do policejních vozů a motorek. Poté se přemístily na přístaviště k Máchovu jezeru, kde jim byl ukázán policejní člun a měly možnost se na něm i projet. Večer nechyběla Stezka odvahy a následující den koupání v Máchově jezeře.

Začátkem července byli mladí hasiči na soustředění v Doksech v kempu Barbara. První den je navštívili dobrovolní záchranáři z Česká Kamenice, namaskovali figuranty a děti je musely ošetřit. Poté přijeli hasiči z Doks, ukázali dětem hasičský vůz a jeho vybavení, pak poskytli vodu na pěnu, kterou udělali hasiči ze Zákup. Dětem se to líbilo.

Červen přinesl úžasnou víkendovou akci hasiči na vodě. Proběhla s rodiči na raftech na Malé Skále. Na této akci si hasiči splavili řeku Jizeru do Dolánek, nechyběly soutěže a exkurze do hasičské zbrojnice hasičů Malá Skála.

V květnu jsme připravili malý Branný den. Nechyběla střelba ze vzduchovek, zdravověda, topografie a základy požární ochrany. Protože se hasiči nemohli sejít hromadně, byl závod pro každého v jiný čas, aby se navzájem nepotkali. Pro mladé hasiče to byla změna od počítače a distanční výuky.

Duben je měsícem bezpečnosti. Hasiči Sloup v Čechách společně s DDM Smetanka připravili nejen pro malé hasiče, ale pro všechny děti, naučnou stezku z Nového Boru do Sloupu. Děti si vyzkoušely svoje znalosti a po vyplnění a odevzdání kartičky, dostaly ve Smetance odměnu.

Leden a únor jsme se nadále nemohli scházet, tak jsme se snažili být v kontaktu alespoň přes sociální sítě. Plnili jsme úkoly týkající se požární ochrany. V březnu jsme měli navštívit seniorky v domově důchodců Sloup v Čechách a Domu s pečovatelskou službou Nový Bor a popřát k MDŽ. Bohužel to nešlo, tak jsme alespoň symbolicky předali kytičky a přáníčka, která udělala radost.

