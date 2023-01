Za klub SSK Manušice na prestižních závodech již několik let úspěšně startuje juniorská reprezentantka ČR v pistoli Hana Salavcová, která se prostřílela k vynikající stříbrné medaili. Je to velký úspěch a Hanka se čím dál víc dostává do hledáčku profesionálních resortů, kteří by ji rádi viděli ve svých řadách.

Stejně tak je klub hrdý i na dalšího juniorského reprezentanta. Matěj Bandas je 18letý puškařský talent, který o víkendu potvrdil svoji skvělou formu. V sobotu mu na finále s top střelci, chybělo 5 bodíků a v neděli byl ještě úspěšnější a obsadil 11. místo. Vybojoval si tímto účast na mezinárodním závodě Grand Prix of Pilsen, kterých se zúčastní střelci celého světa.

OBRAZEM z České Lípy. Projděte se zasněženými ulicemi města

Dalším mladým borcem klubu je puškař Jan Štěpáník, držitel dekretu dorostenecké reprezentace ČR. Přestože je dorostencem, tak svými výsledky už vstupuje do závodního pole s muži a juniory a vede se mu velice dobře. V sobotním závodě dosáhl 21. místa, kde nad ním byla střelecká "esa" účastníků olympijských her, světových pohárů a mistrovstvích Evropy. Spolu s Matějem a Hankou se také zasloužil o svůj start na GP of Pilsen. Dalšími talenty, kteří zabojovali ve vyšších juniorských kategoriích o výsledky do svazového žebříčku reprezentace, byli dorostenci Matěj Šafránek, Vojtěch Hampl a Richard Hanzlík. V pušce měl Richard velkou závadu na zbrani a tak po opravě nebylo dostatek času si nové nastavení zažít. Byla to smůla. Sportovní střelba je technický sport, stačí maličkost a cíle jsou pryč. Richard bude mít šanci i na dalších jedničkových závodech a jistě ji využije. Stejně tak i Vojta, který se ve špici puškařů poměřuje teprve krátce. Podle slov trenéra Brabce se musí "vyzávodit" protože na tréninzích, potvrzuje pravidelně hezké výsledky, kterými by lehce zasahoval do předních pozic i v závodech.

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout úspěchy z nových řad pistolářů. Zmiňovaný dorostenec Matěj Šafránek střílí první sezonu, kde již se zasloužil o řazení mezi muže a juniory na špičkových závodech. Skvělým výsledkem podepsal svůj osobní rekord a směle míří do dorostenecké reprezentace pro rok 2024.

Sportovní den mládeže si užili školáci v Ralsku a Mimoni

Celý úspěch klubu SSK Manaušice na víkendovém závodu ozdobily dvě střelecké dorostenky, sestry Hlaváčkovi. Ája střílí pistolovou disciplínu a umístila se na krásném 7. místě. Zuzka je naše nejlepší puškařka, střelila si osobní rekord a obsadila vynikající 11. místo. Obě dvě svou pílí a nadšením pro sportovní střelbu budou brzy reprezentovat nejen náš klub, své rodné město Českou Lípu, ale i Český střelecký svaz.

Poděkování patří nejen všem sportovcům SSK Manušice, ale hlavně jejich klubovým trenérům kterými jsou, předseda A. Stupka, zakladatel klubu S. Stupka, trenér pistole P. Balog, trenéři pušky K. Brabec, manželé Kučerovi, manželé Knapovi a hlavně Díky městu Česká Lípa, které nás v naší sportovní činnosti celoročně podporuje. Děkujeme všem.

Šárka Hubená, trenérka SSK Manušice