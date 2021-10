Výstavu obou výtvarníků je možné zhlédnout v Městském kině ve všední dny od 17 do 21 hodin a o víkendu od 15 do 21 hodin, případně po telefonické domluvě kdykoliv.

Často jezdil z Portugalska za Inge Koskovou, která mu dávala speciální lekce výtvarné výchovy a je mu velkým vzorem. Novoborská výstava tak propojuje a vytváří dialog mezi umělci generačně rozdílnými (Inge je narozena v roce 1940 a Daniel 2012). Inge vytváří kresby perem a Daniel za pomocí počítače. Oba s velikou hloubkou a citem projevují své výtvarné emoce. Nechávají se inspirovat hudbou, která je provází životem. Inge hraje na klavír a Daniel od šesti let studuje na konzervatoři de Calouste Gulbenkien v Aveiru klasickou kytaru. Jeho kresby inspirované hudbou nesou názvy skladatelů Mozarta, Beethovena, Vivaldiho.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.