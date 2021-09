Ve středu 25. srpna začalo měření lodí třídy Optimist. Večer bylo všech 117 lodí řádně proměřeno a nachystáno na čtvrteční start. Závodníci byli rozděleni na čtyři skupiny, v kvalifikaci spolu závodily vždy dvě z nich najednou. Za větru o síle 3–5 m/s se podařilo uskutečnit celkem osm rozjížděk. Každý závodník tak měl zapsány čtyři výsledky, a mohl tak ten nejhorší škrtnout.

Vzhledem k tomu, že se druhý den závodu žádnou rozjížďku dojet nepodařilo, byly děti rozděleny na základě výsledků z prvního dne do zlaté a stříbrné skupiny. Ani sobota nepřinesla žádný vítr, závodilo se až v neděli 29. srpna hned od rána opět ve slabším proměnlivém větru 3–5 m/s. A za sedm hodin na vodě se podařilo uskutečnit v obou skupinách čtyři finálové jízdy.

S náročnými podmínkami si nejlépe poradil Jeremiáš Přikryl z LS Kroměříž, který vybojoval titul mistra České republiky za rok 2021 ve třídě Optimist. Druhé místo získal Lukáš Kraus a třetí místo obsadil Jiří Tomeš, oba z JK Česká Lípa. První mladší chlapec je Jiří Tomeš a první mladší dívka Tereza Chlumská z JK Staré Splavy. Jedenáctý dojel Ondřej Klíma z YC Doksy, 45. pak Vojtech Novák ze stejného klubu u Máchova jezera.

Mezinárodní mistrovství ČR bylo pro děti a jejich doprovod vrcholnou jachtařskou událostí sezony 2021. Kromě hlavního sportovního zápolení byl pro ně i pro veřejnost, která trávila poslední prázdninové dny na jihu Moravy připraven bohatý doprovodný program.

„Na mistrovství se podařilo odjet osm kvalitních rozjížděk. Mezi 117 závodníky jsme mohli přivítat i účastníky z Malty. Chtěla bych poděkovat Birzebbuga Sailing Clubu Freeport a trenérovi Ivanu Vasilevovi, že přijeli a zvedli tak úroveň naší nejvyšší soutěže! A také pogratulovat vítězi – Jeremiáši Přikrylovi, účastníkovi letošního mistrovství světa,“ uvedla reprezentační trenérka Nikol Staňková.

„Zároveň bych se také chtěla rozloučit s nejlepším závodníkem, jakého jsem dosud trénovala – s Lukášem Krausem, který se na mistrovství světa dostal do zlaté skupiny. Mistrovství ČR byla jeho poslední regata na Optimistu. Vybojoval zde stříbro! Zároveň zde závodil minulý víkend i ve třídě ILCA 4, kde skončil čtvrtý. Tím pro něj začíná nový jachtařský příběh a přeji mu mnoho nových zážitků na jeho další cestě jak ve třídě ILCA 4, tak 29er,“ uzavřela Nikol.

Lukáš Kraus s jachtingem začal v roce 2014 společně s bratrem Tobiášem. Sport je jeho největší koníček (po matematice). Kromě jachtingu se teď nejvíce věnuje atletice, a to mu pomáhá zlepšovat fyzičku.

„Vloni se mi dařilo a myslím, že je to hlavně zlepšením taktiky a vedením lodě, kdy se mi na rychlost podařilo předjíždět i ty nejlepší. V roce 2020 jsem si splnil svůj cíl být mistrem ČR v lodní třídě Optimist a potřetí jsem vyhrál Český pohár. Už podruhé jsem se také zúčastnil Mistrovství Evropy na Optimistu a skončil jsem na 39. místě (stejně jako v roce 2019). A letos jsem se na mistrovství světa dostal do zlaté skupiny. Jachting mě baví čím dál tím víc, a protože to letos je má poslední sezóna na Optimistu, dělal jsem maximum pro to, abych získal co nejvíce zkušeností ve velkém závodním poli,“ říká. Lukáš závodí za JK Česká Lípa, který vychoval plno skvělých jachtařů, a je členem SPS. Jezdí na lodi značky Devoti Sailing a stejně jako používané plachty ONE Sails by ji za nic nevyměnil.

Historicky první spojené mistrovství České republiky mládeže – Czech Juniors Nationals – je úspěšně za námi a už se těšíme na rok 2022, kdy se tento závod pojede na Nechranicích.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu