Úspěšný muzikál pro celou rodinu Ať žijí Strašidla! pod taktovkou zájezdového Divadla STAR míří do Nového Boru, konkrétně se představení odehraje ve společenském sálu Bohemia. Celé to vypukne v pátek 6. října v 18 hodin.

| Foto: Divadlo STAR

Nebude chybět Leontýnka, Bílá paní a spousta šikovných a roztomilých trpaslíků. Muzikál má už za sebou přes 30 repríz a v poslední době sbírá jeden úspěch za druhým.

Sám režisér David Kastl to ale vůbec nečekal. „Musím přiznat, že by mě ještě před půl rokem nenapadlo, že bychom měli s tímto představením až takový úspěch," nechal se David slyšet. Sám režisér v představení hraje jednu z hlavních rolí, a to Dlouhého Jendu. Půvabnou Leontýnku ztvární talentovaná herečka a zpěvačka Eliška Vondrová.

V muzikálu, který je na motivy filmu Ať žijí Duchové, hraje i spousta dětí, například Vendelína hraje teprve osmiletý herec Šimon Šafránek. „Herectví mě moc baví a s mými kolegy v divadle jsem moc šťastný," svěřil se Šimon.

Na konci představení bude možnost focení s herci. Vstupenky jsou v prodeji na stránkách Divadla STAR www.divadlostar.com.

Tomáš Vrubel